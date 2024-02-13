Ordu'nun Altınordu ilçesinde tek yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tek yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Ordu\'nun Altınordu ilçesinde tek yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tek yaşayan Gamze Kösedağ (33), evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Kösedağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 17:18  Güncelleme: 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ORDU'nun Altınordu ilçesinde tek yaşayan Gamze Kösedağ (33), evinde ölü bulundu.

Selimiye Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'nci katından kötü koku gelmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kapı açılmayınca evin balkonundan içeri giren ekipler, Gamze Kösedağ'ın hareketsiz gördü. İncelemede, tek yaşayan Kösedağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan ilçedeki bir gazinoda çalıştığı öğrenilen Kösedağ'dan 10 gündür haber alınamadığı ancak hakkında herhangi bir kayıp başvurusunun olmadığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Altınordu, Ordu, Olaylar, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'nun Altınordu ilçesinde tek yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 18:11:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'nun Altınordu ilçesinde tek yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement