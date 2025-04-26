Ordu'da Trajik Çiftin Cenazesi Defnedildi

Ordu'da tarım aracının ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın ile kazadan sonra kalp krizi geçirerek vefat eden eşinin cenazeleri defnedildi.

Ulubey ilçesinde dün "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada ölen Ayşe Bayram (81) ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ancak eşinin vefat haberinin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İhsan Bayram (81) için Kardeşler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bayram çiftinin oğulları Korgan Tarım ve Orman Müdürü Ömer Bayram ile yakınları, taziyeleri kabul etti.

64 yıllık evli İhsan ve Ayşe Bayram'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

Törene, Bayram çiftinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulubey Kaymakamı Esra Demirtaş, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.