Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da yapılan operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu, Fatsa ve Perşembe ilçelerindeki 10 adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 16,91 gram sentetik uyuşturucu, 6,33 gram esrar ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan 6 aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 1 şüpheli serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

19.07.2024 14:07
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Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışma kapsamında Altınordu, Fatsa ve Perşembe ilçelerindeki 10 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 16,91 gram sentetik uyuşturucu, 6,33 gram esrar ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan 6 aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Operasyon, Altınordu, Perşembe, Fatsa, Ordu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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