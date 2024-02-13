Ordu'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Ordu'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Ordu\'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Gamze Kösedağ'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, Kösedağ'ı yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 18:19
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Selimiye Mahallesi'nde 33 yaşındaki Gamze Kösedağ'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Eve giren ekipler, Kösedağ'ı yerde hareketsiz halde buldu.

Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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