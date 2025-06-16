Ordu\'da Yaya Motosiklet Çarpması: 1 Yaralı

ORDU'da, yaya yolunda yürürken motosikletin çarptığı Şirvan Kalpaklıoğlu (47) yaralandı. Motosiklet sürücüsü U.G. (20) gözaltına alındı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Bülbül Deresi Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen U.G.'nin kullandığı 52 AGH 430 plakalı motosiklet, yaya yolunda yürüyen Şirvan Kalpaklıoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kalpaklıoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.