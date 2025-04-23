Ordu- Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kentte bir süredir etkili olan sis, hava ulaşımında aksamaya neden oluyor.
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarına karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Ordu-Giresun Havalimanı'nda Uçuş İptalleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?