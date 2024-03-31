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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 23:46  Güncelleme: 23:48
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.229
Toplam Seçmen : 604.851
Açılan Sandık : 1.949
Açılan Sandık Oranı : % 87,44
Kullanılan Oy : 413.933
Geçerli Oy : 396.476
Katılım Oranı : % 78,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET HİLMİ GÜLER% 40,07158.884
İYİ PARTİENVER YILMAZ% 36,03142.838
CHPZEKAİ SANA% 16,3864.928
YENİDEN REFAHADEM AĞCA% 3,6314.378
DİĞER% 1,55.931
ZAFER PARTİSİSEVİNÇ BAŞARAN% 0,612.428
SAADETHALİT DUYAR% 0,592.360
DSPADEM BAŞ% 0,15594
BTPMUAMMER BELEN% 0,14548
DPSERHAT ÇELEBİOĞLU% 0,12490
TİPSEMİH YILDIZ% 0,11456
HÜDA PARBÜLENT DİNÇ% 0,09350
DEM PARTİNECMETTİN DURMUŞ% 0,08333
VATAN PARTİSİSEDAT KUTLU% 0,08326
DEVA PARTİSİSEZER YETGİN% 0,07273
TKPDAMLA BAYTEKİN% 0,07270
HAK-PARSEVDA KOKUM% 0,06231
HKPNECATİ KALENDER% 0,06228
YTPENGİN AKDAL% 0,05211
MİLLETRIFAT YILMAZ% 0,05182
BAĞIMSIZSEYFİ DİZEK% 0,04145
TKHALEV DOĞAN% 0,0292
AKKUŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA DEMİRCİ% 51,856.851
İYİ PARTİALPAY KOCAGÖZ% 36,264.791
CHPBAYRAM GÖRÜR% 7,951.051
YENİDEN REFAHCAFER BARIŞ SATILMIŞ% 2,23294
BÜYÜK BİRLİKALİ VARLI% 0,4661
DİĞER% 0,3445
SAADETİDRİS İMRAN ÖZKAYA% 0,2938
DSPİSLAM TÜREDİ% 0,2331
BTPVAHİT BEKTAŞOĞLU% 0,227
HKPEMİNE NUR AKDOĞAN% 0,1925
ALTINORDU

Açılan Sandık Oranı : % 66,73
Katılım Oranı : % 78,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPULAŞ TEPE% 50,0742.221
AK PARTİAŞKIN TÖREN% 35,9330.301
İYİ PARTİÇAĞATAY DENİZ% 8,186.899
DİĞER% 1,831.546
YENİDEN REFAHORHAN GÜNDOĞDU% 1,651.387
ZAFER PARTİSİYENER TURAN% 0,85720
SAADETHALUK ŞENSOY% 0,48407
DPERTUĞRUL KOÇ% 0,33276
BTPMUSTAFA CAN% 0,2172
DEVA PARTİSİAYHAN ANGIN% 0,15122
DEM PARTİAYDIN ER% 0,0972
OCAKŞEREF TÜRKMEN% 0,0759
VATAN PARTİSİATIF GÜRSOY% 0,0654
HKPYAKUP EFE% 0,0648
MİLLETMAHMUT EROL% 0,0540
AYBASTI

Açılan Sandık Oranı : % 98,39
Katılım Oranı : % 77,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİZZET GÜNDOĞAR% 54,286.342
İYİ PARTİYÜKSEL AHMET TOKAT% 17,52.044
YENİDEN REFAHMUSTAFA KÜPÇÜK% 14,541.699
CHPTEYFİK GÜLEY% 10,611.240
BTPMUHARREM İLHAN% 1,24145
SAADETOSMAN SESLİ% 1,03120
BÜYÜK BİRLİKENGİN SUNMA% 0,5362
HKPNAZAN ATAV% 0,2732
ÇAMAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 97,06
Katılım Oranı : % 98,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLEYLA ÇITIR% 29,222.340
DİĞER% 23,941.917
YENİDEN REFAHMUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ% 20,971.679
MHPMAHMUT AYPARÇASI% 14,51.161
BAĞIMSIZALAHİTDİN GİDEN% 4,43355
İYİ PARTİSEZER UÇAMAZ% 3,31265
SAADETMUSA ÖZTÜRK% 1,26101
DEVA PARTİSİBERAT AY% 1,0584
GELECEK PARTİSİAHMET ÖZCAN% 0,540
BTPTURGUT ÇAMAŞ% 0,3830
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARTAL% 0,3427
DSPYUNUS ÖZTÜRK% 0,18
ÇATALPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 82,93
Katılım Oranı : % 87,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÖZAY% 48,393.544
İYİ PARTİAHMET ALİ İBAÇ% 46,863.432
YENİDEN REFAHÜMİT ÖZDEN% 2,16158
CHPEMİN EKİN% 1,2189
SAADETKEMAL GÖNÜL% 0,8965
BÜYÜK BİRLİKDAVUT KAYADA% 0,1511
DİĞER% 0,1410
ZAFER PARTİSİÖZGÜR ŞENYURT% 0,086
DSPADEM ABAK% 0,075
BTPNURİTTİN AKBAŞLI% 0,054
ÇAYBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 95,45
Katılım Oranı : % 85,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT KARAYİĞİT% 51,794.075
AK PARTİİSMET YANIK% 45,863.608
CHPİSA YURT% 1,61127
SAADETMUSA AŞCI% 0,539
BTPOSMAN AKBAŞ% 0,2419
FATSA

Açılan Sandık Oranı : % 91,90
Katılım Oranı : % 74,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ETEM KİBAR% 51,5832.380
CHPAHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU% 31,7519.931
İYİ PARTİBURAK EROĞLU% 9,235.796
YENİDEN REFAHFERHAT AKSU% 3,051.912
ZAFER PARTİSİCEM ASLANTAŞ% 0,83518
SAADETİSMAİL KOÇAN% 0,76480
DİĞER% 0,62386
BAĞIMSIZONUR GÜNGÖR% 0,52329
BTPAYHAN ÇAVUŞOĞLU% 0,48301
SOL PARTİRASUL ŞAHİN% 0,32201
BÜYÜK BİRLİKHALİT DEMİR% 0,23146
BAĞIMSIZMURAT KARAÇUHA% 0,23146
DSPMEHMET BAŞTÜRK% 0,1172
HKPHAKAN ARSLAN% 0,1170
DEM PARTİKENAN KIRKAYA% 0,162
MİLLETRIDVAN ÇETİN% 0,0850
GÖLKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFİKRİ ULUDAĞ% 47,617.890
İYİ PARTİYAŞAR YILMAZ% 32,475.381
CHPMUSTAFA KARAAHMETOĞLU% 18,283.030
DİĞER% 0,85141
YENİDEN REFAHCEMİL ŞAHİN% 0,4575
SAADETAHMET TEPE% 0,116
HKPABBAS ULUCAN% 0,0915
BÜYÜK BİRLİKAHMET SIDDIK ZOR% 0,0813
BTPKENAN EKİM% 0,0711
GÜLYALI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEDET SİPAHİ% 52,593.444
CHPUĞUR CÖRÜT% 36,332.379
İYİ PARTİHASAN ÖZTÜRK% 6,9452
DİĞER% 1,89124
SAADETHALİL CEBECİ% 0,7851
VATAN PARTİSİOSMAN ERDAŞ% 0,4328
GELECEK PARTİSİADEM ALBAYRAK% 0,3221
ZAFER PARTİSİLEVENT ŞABAN BAŞKAYA% 0,2919
BÜYÜK BİRLİKZEKAYİ BEKCİ% 0,2617
BTPYEKDA ÖZTÜRK% 0,128
DSPADİLE ASLAN% 0,096
GÜRGENTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMİL ÇOŞKUN% 52,925.725
AK PARTİYENER YALÇINKAYA% 42,254.571
İYİ PARTİEKREM YILMAZ% 3,13338
YENİDEN REFAHOKTAY KAYA% 1,3141
SAADETBEKİR KAYA% 0,1819
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ZOR% 0,1314
BTPHÜSEYİN PALAVAR% 0,089
DİĞER% 0,011
İKİZCE

Açılan Sandık Oranı : % 96,36
Katılım Oranı : % 81,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN KAYGI% 42,383.644
BÜYÜK BİRLİKBAHRİ SÖĞÜT% 33,092.845
CHPHASAN ÇALIK% 17,621.515
YENİDEN REFAHERDAL KALYONCU% 3,17273
DPTANER SARI% 1,66143
SAADETEROL KIŞLA% 1,16100
BTPSEZGİN ŞAHİNKAYA% 0,7161
DSPNÜTFULLAH GÜL% 0,2118
KABADÜZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYENER KAYA% 42,482.270
İYİ PARTİMUSTAFA KEMAL BAŞ% 35,381.891
CHPMUSTAFA OKUTAN% 15,87848
YENİDEN REFAHMUSTAFA DEMİREL% 4,43237
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER ALTINEL% 0,9450
SAADETETHEM EYİGÜN% 0,4725
DPYASEMİN ŞAHİN% 0,3418
ZAFER PARTİSİOLGUN POYRAZ% 0,074
DSPFAZIL UZUN% 0,021
KABATAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 86,11
Katılım Oranı : % 80,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT GÜNEY% 35,392.191
İYİ PARTİCEMALETTİN TÜRK% 32,652.021
AK PARTİYAKUP YILMAZ% 30,031.859
YENİDEN REFAHYAKUP ZİL% 1,5294
SAADETRÜMEYSA KOÇAN% 0,138
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIŞLA% 0,117
BTPYUSUF KORKMAZ% 0,16
HKPDİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ% 0,053
DİĞER% 0,021
KORGAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİSAİT KORGAN% 37,016.097
AK PARTİTUNCAY KİRAZ% 36,255.971
YENİDEN REFAHSELAHATTİN KÖKLÜ% 22,293.671
DİĞER% 1,58261
CHPHAKAN BAYIR% 1,22201
SAADETHASAN SUBAŞI% 0,68112
BÜYÜK BİRLİKSAMET BAYRAK% 0,5184
BTPHÜSEYİN YILMAZLI% 0,1931
MEMLEKETCENGİZ BÖLEK% 0,1627
HKPMAHMUT EREN OKUR% 0,1118
KUMRU

Açılan Sandık Oranı : % 88,10
Katılım Oranı : % 81,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF YALÇUVA% 74,3211.405
CHPŞENOL ÖZDEN% 13,021.998
YENİDEN REFAHMEVLÜT ERŞARU% 6,611.015
SAADETEKREM ÖNEŞ% 2,78427
BÜYÜK BİRLİKEROL ÖZKAN% 1,4215
BTPBARIŞ AV% 0,87134
DİĞER% 0,69105
HKPBEKİR KÖSEOĞLU% 0,3148
MESUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 98,80
Katılım Oranı : % 68,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ KOÇYİĞİT% 44,784.027
CHPOLGAY ÜNALAN% 30,472.740
YENİDEN REFAHAHMET YILMAZ% 13,421.207
İYİ PARTİSALİH YAMAN% 7,84705
SAADETVELİ BAL% 1,33120
BÜYÜK BİRLİKBENGİSU ŞAHİN% 0,8778
DİĞER% 0,7870
BAĞIMSIZMEHMET AKİF AYDOĞAN% 0,2825
BTPORHAN KOÇ% 0,2321
PERŞEMBE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCİHAT ALBAYRAK% 40,098.069
CHPFARUK PİROĞLU% 38,137.676
İYİ PARTİEROL BATUK% 19,453.915
YENİDEN REFAHFAHRİ GÜMÜŞ% 0,94190
ZAFER PARTİSİBAHAR YILMAZ% 0,4182
BTPTAYLAN İSKENDER% 0,2958
SAADETÜMİT AKDENİZ% 0,2856
BÜYÜK BİRLİKÜMİT ARSLANTÜRK% 0,1224
BAĞIMSIZTÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU% 0,121
HKPDEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI% 0,120
DSPBAYRAM BAŞTÜRK% 0,0919
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 98,72
Katılım Oranı : % 82,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA TÜRKCAN% 35,685.457
CHPBÜLENT AKSOY% 33,075.058
İYİ PARTİABDULLAH KILIÇ% 26,654.076
YENİDEN REFAHAHMET BAKİ% 1,41216
DİĞER% 1,22187
BTPREYHAN AY% 0,74113
SAADETAHMET YILDIRIM% 0,72110
ZAFER PARTİSİMEHMET KAHRAMAN% 0,3553
BÜYÜK BİRLİKSONER DANACI% 0,1421
HKPALİ YILMAZ% 0,023
ÜNYE

Açılan Sandık Oranı : % 82,14
Katılım Oranı : % 77,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN TAVLI% 40,5925.046
İYİ PARTİAHMET ARPACIOĞLU% 37,5123.146
YENİDEN REFAHHAYATİ BALCI% 10,656.570
CHPCUMHUR ÖZTÜRK% 7,754.783
SAADETMUHAMMED SAMED LACİVERT% 1,28790
ZAFER PARTİSİAVŞİN KAŞIK% 0,56343
BÜYÜK BİRLİKZEKİ FİDAN% 0,52319
DİĞER% 0,3186
GELECEK PARTİSİTEVRAT KORKMAZ% 0,22139
DEM PARTİREŞİT GÜNEÇ% 0,1486
BAĞIMSIZİBRAHİM İŞÇİ% 0,1171
BTPFAHRİ ÖZGEN% 0,162
MİLLETABDÜLVAHAP ÇINAR% 0,161
HKPEROL KISABACAK% 0,0958
DSPAYNUR ÇAKMAK% 0,0847

Kaynak: AA

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