Ordu Üniversitesi\'nin Uluslararası Projesi

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Ordu Üniversitesi'nin, "Bozkırda Türk İzleri: Ortak Miras, Ortak Gelecek" projesi ile uluslararası alanda tanınırlığı artırılacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türklerin bozkır coğrafyalarında bıraktığı tarihi ve kültürel izleri araştırmayı hedefleyen uluslararası projenin hayata geçirileceği belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından desteklenen projenin, Ordu Üniversitesi'nin uluslararası alanda iş birliğini ve tanınırlığını artıracağı vurgulanan açıklamada, Türkistan'ın kadim yurtlarında tarih, dil, edebiyat ve kültür alanında yapılacak geniş kapsamlı araştırmaları içeren projenin, aynı zamanda yurt dışından paydaş üniversiteler ve araştırmacıların da yer aldığı geniş katılımlı uluslararası bir proje olarak önem taşıdığı kaydedildi.

Rektör Prof. Dr. Orhan Baş ve beraberindeki heyetin, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile görüşerek iş birliği adımlarını netleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, TİKA'nın destekleyeceği projenin ilk uygulama alanının Moğolistan olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Baş'ın koordinatörlüğündeki projenin ilk aşamasının tamamlanacağı, devamında ise Türkistan'ın diğer kadim Türk yurtlarında "ortak miras ve ortak gelecek" temasıyla Türk izlerinin araştırılmasına devam edileceği belirtildi.

Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Çin ve Hindistan gibi bölgeleri de kapsayan projenin Ordu'da sonlanacağa işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu Üniversitesi'nin uluslararası arenada iş birliğini ve tanınırlığını artıracak proje aynı zamanda Ordu'yu Türk dünyasında bir merkez haline getirecek. Proje ile ayrıca Ordu'nun uluslararası alanda tanınırlığının artırılması ve bu sayede turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor."