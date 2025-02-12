Ordulu Çiftin Marul Satışı Güven Temelli - Son Dakika
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Ordulu Çiftin Marul Satışı Güven Temelli

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Ordulu Seydi çifti, marulları el arabasıyla yol kenarında satıyor; müşteriler parayı kutuya atıyor.

12.02.2025 16:07
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Eşi ile birlikte ürettiği marulları müşterilini dahi görmeden satıyor

Ordulu Seydi çifti, serada ürettikleri marulları yol kenarındaki el arabasına bırakıp başında beklemiyor, müşteriler ise parasını kutuya attıktan sonra ürünlerini poşetleyip satın alıyor

ORDU - Ordu'da yaşayan Hasan ve Aysel Seydi çifti, kendilerine ait seralarda ürettikleri marulları el arabası ile yol kenarında bırakarak satıyor. Ürünlerinin başında beklemeyen çiftin müşterileri parasını kutuya bırakarak, marullarını satın alıyor.

Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Hasan ve eşi Aysel Seydi yıllardır marul ve farklı sebze yetiştirerek, satışını yapıyor. Kendilerine ait serada üretim yapan çift, hasadını yaptığı marulları ise yol kenarında satıyor. El arabası üzerine dizilen marulların yanında fiyat ve ücreti için bir kutu bulunuyor. Marul satın almak isteyenler parasını da kutuya atıyor poşetliyor, kimi zaman ücretini sonradan ödüyor.

"Allah bana sağlık vermiş, ben de çalışıyorum"

İnsanların taze ürünlerden faydalanması adına bu şekilde satış yaptıklarını söyleyen Hasan Seydi, "İnsanlar faydalansın diye bu şekilde üretip satıyorum. Önceden burada çok yapılıyordu ama şuanda yapanlar kalmadı. Kimi zaman çalıştırmaya işçi dahi bulamıyoruz. Allah bana sağlık vermiş, ben de üretiyorum, insanlar da faydalanıyor. Taze bir şekilde kapıdan alıp gidiyorlar. Küçük çaplı 5 tane seram var, üretilen marulları insanlar buradan alıyorlar" dedi.

"Biz marulları kimin aldığını bile görmüyoruz"

İnsanlara güvendiği için böyle bir uygulama yaptığını belirten Hasan Seydi, "Burada marulların fiyatı yazıyor, insanlar da bunu görünce parasını kutuya atıyorlar. Poşetine koyup alıp gidiyorlar. Biz marul alanları görmüyoruz bile, kimi zaman bozuk para kalmazsa sonradan bırakıyorlar. Hiç hesaplama yapmadım, para ile ilgili sıkıntımız da olmadı. Ben insanlara güveniyorum, yedikleri şeyin parasını öderler diye düşünüyorum. İnsanlar bu şekilde yaparsa daha güzel olur" diye konuştu.

"Müşteriler bizi, biz müşterileri görmüyoruz"

Aysel Seydi ise yıllardır marul yetiştiriciliği yaptığını, geçen yıllarda ürünlerini pazarda sattığını söyledi. Şimdi ise yaşı ilerlediği için yol kenarında sattıklarını kaydeden Seydi, "Biraz rahatsız olduğum için üretimi de az yaptık. Satılan ürünleri hiç hesap atmıyoruz, pencereden bakmam hatta geri çekiliyorum beni görmesinler diye. Parası olmayan sonradan bırakabiliyor" ifadelerine yer verdi.

"Avrupa ülkelerinde de bu uygulama var"

Yol kenarından geçtiği esnada marul alan Kadir Özbucak, "Kendisi burada başında beklemeden marul satar. Artık gerisi insanların vicdanına kalmış. Bu çok güzel bir olay, Avrupa ülkelerinde var, onlar gibi uyguluyor. Kendisi burada hiç beklemiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Altınordu, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordulu Çiftin Marul Satışı Güven Temelli - Son Dakika

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