Orhan Karakullukçu Salonu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Orhan Karakullukçu Salonu Açıklandı

Ortahisar Belediye Meclisi, Çok Amaçlı Salon'un adını eski Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu olarak değiştirdi. Başkan Ahmet Kaya, Karakullukçu'nun şehircilik alanındaki katkılarına vurgu yaparak, isminin yaşatılmasının önemli olduğunu belirtti.

08.05.2025 16:25  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla, Çok Amaçlı Salon'un adı, Orhan Karakullukçu Salonu olarak değiştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Keşke daha büyük ölçekli bir salonumuz olsaydı da ismini oraya verebilseydik. Ortahisar Belediyesi olarak ismini orada yaşatmak hepimiz için güzel olacak diye düşünüyorum" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantılarının son birleşimi, Başkan Ahmet Kaya yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 Yılı Mali İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı oylanarak, oy birliğiyle kabul edildi. Kaya, emeği geçen Komisyon ve Meclis üyelerine teşekkür etti.

Toplantıda, Çevre Kültür Turizm ve Spor Komisyonu'ndan gelen " Trabzon'un önceki Belediye Başkanlarından Orhan Karakullukçu'nun adının Ortahisar Belediyesi ana hizmet binasındaki çok amaçlı salona verilmesi" ile ilgili gündem maddesi oylandı. Çok Amaçlı Salonun adı, oy birliğiyle Orhan Karakullukçu Salonu olarak değiştirildi.

Kararın ardından konuşan Başkan Kaya, şunları dile getirdi:

"Orhan Karakullukçu deyince, belediyecilikte bir Trabzon markasından, geride çok güzel eserler, izler bırakmış, çok saygıdeğer bir büyüğümüzden bahsediyoruz. Keşke daha büyük ölçekli bir salonumuz olsaydı da ismini oraya verebilseydik. Ancak şu anki olanaklarla ismini ancak orada yaşatmak mümkün görünüyor. Ailenin de bu konuda memnuniyeti var. Orhan Karakullukçu Makine Mühendisleri Odamızın da kurucusu. Birçok alanda, özellikle şehircilik anlamında şehre çok değerli katkılar yapmış. Geride de çok hoş bir seda bırakarak aramızdan ayrılmış. Tekrar kendisini rahmetle anıyorum, yaptıkları için de teşekkür ediyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak ismini orada yaşatmak hepimiz için güzel olacak diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaya, salonda, Orhan Karakullukçu'nun Trabzon'a yaptığı hizmetlerin, eserlerin ve yaşam öyküsünün yer aldığı bir alan oluşturulacağını da sözlerine ekledi.

Toplantının sonunda bu ay emlak vergilerinin ödeneceğini hatırlatan Kaya, "Belediyemizin yeni yazılımıyla birlikte mükelleflerimiz, emlak vergilerini, e-Devlet üzerinden de ödeyebilme olanağına kavuştu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ahmet Kaya, Ortahisar, Politika, Belediye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhan Karakullukçu Salonu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 00:09:59. #7.12#
SON DAKİKA: Orhan Karakullukçu Salonu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.