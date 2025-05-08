Orhan Karakullukçu Salonu Açıklandı

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla, Çok Amaçlı Salon'un adı, Orhan Karakullukçu Salonu olarak değiştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Keşke daha büyük ölçekli bir salonumuz olsaydı da ismini oraya verebilseydik. Ortahisar Belediyesi olarak ismini orada yaşatmak hepimiz için güzel olacak diye düşünüyorum" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantılarının son birleşimi, Başkan Ahmet Kaya yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 Yılı Mali İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı oylanarak, oy birliğiyle kabul edildi. Kaya, emeği geçen Komisyon ve Meclis üyelerine teşekkür etti.

Toplantıda, Çevre Kültür Turizm ve Spor Komisyonu'ndan gelen " Trabzon'un önceki Belediye Başkanlarından Orhan Karakullukçu'nun adının Ortahisar Belediyesi ana hizmet binasındaki çok amaçlı salona verilmesi" ile ilgili gündem maddesi oylandı. Çok Amaçlı Salonun adı, oy birliğiyle Orhan Karakullukçu Salonu olarak değiştirildi.

Kararın ardından konuşan Başkan Kaya, şunları dile getirdi:

"Orhan Karakullukçu deyince, belediyecilikte bir Trabzon markasından, geride çok güzel eserler, izler bırakmış, çok saygıdeğer bir büyüğümüzden bahsediyoruz. Keşke daha büyük ölçekli bir salonumuz olsaydı da ismini oraya verebilseydik. Ancak şu anki olanaklarla ismini ancak orada yaşatmak mümkün görünüyor. Ailenin de bu konuda memnuniyeti var. Orhan Karakullukçu Makine Mühendisleri Odamızın da kurucusu. Birçok alanda, özellikle şehircilik anlamında şehre çok değerli katkılar yapmış. Geride de çok hoş bir seda bırakarak aramızdan ayrılmış. Tekrar kendisini rahmetle anıyorum, yaptıkları için de teşekkür ediyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak ismini orada yaşatmak hepimiz için güzel olacak diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaya, salonda, Orhan Karakullukçu'nun Trabzon'a yaptığı hizmetlerin, eserlerin ve yaşam öyküsünün yer aldığı bir alan oluşturulacağını da sözlerine ekledi.

Toplantının sonunda bu ay emlak vergilerinin ödeneceğini hatırlatan Kaya, "Belediyemizin yeni yazılımıyla birlikte mükelleflerimiz, emlak vergilerini, e-Devlet üzerinden de ödeyebilme olanağına kavuştu" diye konuştu.