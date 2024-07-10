Orhaneli'de Lavanta Hasadı Başladı

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Orhaneli Şükriye Mahallesinde Lavanta üreticisi Mehmet Emin Suuçak'a ait 20 dönümlük lavanta bahçesinde ilk hasat Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

İntermedia ve Angustifolia cinsi lavanta üretimi yapılan 20 dönümlük bahçede sezonda yaklaşık 100 litre lavanta yağı çıkartılıyor.

Lavanta üreticisi Mehmet Emin Suuçak "Tıbbi aromatik bitkiler sınıfında olan lavanta tarlasındayız. Lavantalarımız hem yağ hem de dekorasyon ürünü olarak pazarda müşteri bulmakta. Yöneticilerimiz bize bu konularda destek olursa üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ise "İlçemizde ilk lavantanın ekildiği ve şu an yağının çıkartıldığı tarladayız. İnşallah bizler de bu noktada gerekli destekleri sunarak bu tür alanların genişlemesi ilçemizin tarım ve tıbbi aromatik bitkiler noktasında hak ettiği yeri alması konusunda gerekli destekleri vereceğiz. Hasat sezonunun bereketli olmasını temenni ediyorum." dedi

Lavanta hasatı ağustos ayının başına kadar devam edecek.