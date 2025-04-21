ABD'de yolcu uçağının motoru alev aldı, 282 yolcu tahliye edildi - Son Dakika
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ABD'de yolcu uçağının motoru alev aldı, 282 yolcu tahliye edildi

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ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapmak üzere olan Delta Hava Yolları'na ait 'Airbus A330' model yolcu uçağının motoru alev aldı. 282 yolcu acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildiği olayda ölen veya yaralanan olmadı.

21.04.2025 20:36
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ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Orlando Uluslararası Havalimanı'nda kalkış yapmaya hazırlanan yolcu uçağının motoru bir anda alev aldı. Uçağın, Delta Hava Yolları şirketine ait olduğu öğrenildi.

İKİ MOTORDAN BİRİ ALEV ALDI

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve hava yolu şirketinden, olaya ilişkin yapılan açıklamalarda 282 yolcunun bulunduğu "Airbus A330" model uçağın, Orlando Uluslararası Havalimanı'ndan Georgia eyaletindeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı seferi için kapıdan ayrılmasından kısa süre sonra iki motorundan birinin alev aldığı ifade edildi.

Orlando Havalimanı'ndan Kalkan Uçakta Motor Yangını: 282 Yolcu Tahliye Edildi

282 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Havalimanındaki ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin, motorun, egzoz borusundan alev almasının ardından yangına müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, 282 yolcunun acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildiği belirtildi. Delta hava yolu firması, tahliye edilen yolcuların başka bir uçakla Atlanta'ya götürüleceğini duyurdu. Bu arada FAA, ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Orlando Havalimanı'ndan Kalkan Uçakta Motor Yangını: 282 Yolcu Tahliye Edildi

ABD'DEKİ UÇAK KAZALARI ARTTI

FAA, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi bir askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuş, kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti. 1 Şubat'ta Philadelphia kentinde hava ambulansının bir alışveriş merkezi yakınına düşmesi sonucu uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca 17 Şubat'ta da yine Delta Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanına inişi sırasında ters dönmüş, 80 kişi taşıyan uçaktaki yolculardan 18'i yaralanmıştı.

ABD\'de yolcu uçağının motoru alev aldı, 282 yolcu tahliye edildi
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Kaynak: AA

Orlando Uluslararası Havalimanı, Acil Durum, Havacılık, Florida, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de yolcu uçağının motoru alev aldı, 282 yolcu tahliye edildi - Son Dakika

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