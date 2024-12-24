Orman Kooperatifleri Toplantısı

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Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, Hanönü ilçesinde orman kooperatifi başkanları ile bir araya geldi.

Hanönü Orman İşletme Şefliği lokalinde gerçekleşen toplantıya Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, Hanönü Orman İşletme Müdürü Mefar Erhan Çubukçu, köy muhtarları ve orman köy kooperatifleri başkanları katıldı.

Orman kooperatiflerinin sorunlarının görüşüldüğü toplantıda kooperatif başkanlarının sorularını da yanıtlayan Yaslıkaya, "Kooperatiflerimiz ve orman işçilerimizin sorunları, bizim sorunumuzdur. Sorunların çözümü için gereken çalışmalar yapılacaktır." dedi.