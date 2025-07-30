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Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
30.07.2025 01:29
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Karabük'teki orman yangınları, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkisinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyü ile Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyündeki yangınlar da kontrol altına alındı. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "23 Temmuz 2025 tarihinde Safranbolu Çavuşlar Köyü ile Ovacık Kışla Köyü'nde başlayan ve 28 Temmuz'da Merkez ilçemiz Kahyalar Köyü'nde meydana gelen orman yangınları, tüm kurumlarımızın koordineli çalışmaları ve sahadaki ekiplerin özverili mücadelesiyle kontrol altına alınmıştır. Safranbolu Çavuşlar ve Ovacık Kışla Köyleri'nde 23 Temmuz 2025 tarihinde başlayan orman yangınlarına; Orman İşletme Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdaresi, AFAD, Devlet Su İşleri, Karayolları, Jandarma, kolluk birimleri, Kardemir A.Ş., sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve çevre illerden gelen destek ekipleri tarafından 21 helikopter, 2 uçak, 575 araç ve 1.894 personelle müdahale edilmiştir. Merkez ilçemize bağlı Kahyalar Köyü'nde 28 Temmuz 2025 tarihinde çıkan orman yangınına ise yine aynı kurumların ve kuruluşların katılımıyla 4 helikopter, 188 araç ve 508 personelle müdahale edilmiş, yangın gece saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Yangın bölgelerinde söndürme ve soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yangınların yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla, ilgili köy ve mahallelerde güvenlik gerekçesiyle tahliyeler gerçekleştirilmiş, vatandaşlarımızın can güvenliği öncelikli olarak sağlanmıştır. Yangınların söndürülmesinde emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, gönüllülere ve destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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