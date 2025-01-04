Ormandaki Domuzlar Gülümsetti

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Ormandaki domuzların kuyrukları görenleri gülümsetti

ANKARA - Ormanda kuyruklarını sallayarak dolaşan domuzların görüntüsü izleyenleri gülümsetti.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü her gün doğadan farklı görüntüler paylaşmaya devam ediyor. DKMP, son olarak paylaştığı fotokapan görüntüsü ile izleyenlerin yüzünü güldürdü. Ormanda aynı anda kuyrukları sallayan domuz sürüsü fotokapana yansıdı. DKMP, o anlara ilişkin paylaşımında, "Sanki hep beraber ritim tutuyorlar ama kuyruklarıyla" ifadesini kullandı.