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Ormanlarda 'çam kese böceği' tehlikesi - Son Dakika
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Ormanlarda 'çam kese böceği' tehlikesi

Samsun'da çam ormanlarında görülen çam kese böceği, çam ağaçlarının büyümesini engelleyerek tehdit oluşturuyor. Böceklerin neden olduğu beyaz pamuklu tırtıl keseleri ağaçların ibrelerini yiyor. Mücadele yöntemleri arasında mekanik ve biyolojik mücadele tercih edilirken, kimyasal mücadele doğaya zarar verdiği için tercih edilmiyor.

30.01.2024 - 11:21,
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Ormanlarda 'çam kese böceği' tehlikesi

SAMSUN - Samsun'da son zamanlarda kendisini gösteren "çam kese böceği", çam ormanlarında tehdit oluşturuyor.

Beyaz pamuklu tırtıl keseleriyle çam ağaçlarını saran çam kese böcekleri ağaçların büyümesini engelliyor. Samsun- Ankara yolu üzerinde bulunan çam ormanlarında neredeyse her ağaçta yuva yapan çam kese böcekleri, ağaçların ibrelerini yiyor. Yol üzerinde bulunan birçok ağaçta kış mevsiminde ortaya çıkan çam köse böcekleri görenlerin de dikkatini çekiyor.

Böceğin mücadelesi ile ilgili bilgi veren Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, "Çam kese böceği kızılçam ve karaçam ormanlarında zararı olan bir böcektir. Çam kese böceği, çam ağaçlarının ibrelerine zarar vererek bulunduğu ağaçların büyümelerini yavaşlatırlar. Çam kese böceği genellikle eylül-ekim aylarında zarar vermeye başlarlar. Çam kese böceğine karşı mekanik, kimyasal ve biyolojik olarak çeşitli şekillerde mücadele edilmektedir. Kimyasal mücadele doğaya vereceği zarardan dolayı tercih edilmemektedir. Mekanik mücadele ile böcekler kış mevsiminde larva dönemindeyken dal makası yardımıyla kesilip toplatılır. Üzerinde ve etrafında naylon örtü bulunan ada şeklinde su ile kaplı yerlere bırakılır. Bu ada şeklindeki yapı böceklerin adacıklarda tutularak yumurta bırakması engellenir. Bunun yanında ağaçlara kuş yuvası asılarak biyolojik mücadele de yapılmaktadır. Çam kese böceğine Samsun'un Vezirköprü, Atakum ve İlkadım ilçelerinde rastlanılmaktadır" dedi.

Ormanlarda \'çam kese böceği\' tehlikesi
Kaynak: İHA
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