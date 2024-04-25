Orta'da öğrenciler tarafından hazırlanan çevre konulu proje sergisi açıldı.
Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu 3. sınıf öğrencileri fen bilimleri dersi kapsamında çevre konulu projeler hazırladı.
Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer ve öğretmenlerin katılımıyla serginin açılışı gerçekleştirildi.
Kaymakam Minuz ile beraberindekiler öğrencilerin hazırladıkları projeleri inceleyerek bilgi aldı, başarılar diledi.
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