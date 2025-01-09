Orta Doğu'da Kötü Hava Şartları

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Umman, Suudi Arabistan ve Katar'da yoğun yağış, sis ve soğuklarla seyreden kötü hava şartları sürüyor.

Umman Metooroloji Kurumu tarafından yapılan açıklamada, sis ve yoğun yağış uyarısında bulunuldu.

Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada da yer yer yoğun yağışlar ve fırtına oluştuğu aktarıldı. Hafta başından itibaren ülkenin soğuk hava dalgasının etkisine gireceği ifade edildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, başkent Riyad'da sisin hakim olduğu belirtildi.

Habere göre, Tebük, Medine, Mekke ve doğu bölgesinde kuvvetli rüzgar, ülkenin kuzeyi ve orta bölgesinde düşük sıcaklıklar, Mekke'de ise parçalı bulutlu gökyüzü ve hafif yağmur ihtimali bekleniyor.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, gök gürültülü sağanaklar ülkenin çoğu bölgesinde pazar gününe kadar devam edecek. Mekke ve Cizan gibi bölgelerde ise şiddetli yağışlar tahmin ediliyor.

Katar'da ise Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamada gök gürültülü fırtınalar, kuvvetli rüzgarlar ve yüksek dalgaların beklendiği kaydedilirken, dalga boylarının 3 metreye kadar ulaşacağı uyarısında bulunuldu.