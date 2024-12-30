Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Zorlu: "Ortahisar Turizmine Her Türlü Katkıyı Sağlamak Öncelikli Görevimiz Olacaktır"

Güncel

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Aksu'nun Ortahisar Belediyesi'nin ruhsatsız konaklama işletmelerinde denetim yapmadığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ortahisar Belediyesi'ni suçladınız ve sıfır çalışma yaptığımızı söylediniz. Bu size yakışmamıştır. Trabzon turizmine, Ortahisar turizmine her türlü katkıyı sağlamak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da öncelikli görevimiz olacaktır" dedi.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Aksu'nun Ortahisar Belediyesi'nin ruhsatsız konaklama işletmelerinde denetim yapmadığı yönündeki iddialarına yanıt verdi. Zorlu, bugüne kadar yapılan denetimleri belgelerle anlattı.

Trabzon turizminin gelişimine katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini ve kanunla kendilerine verilen görevleri eksiksiz yerine getirdiklerini dile getiren Zorlu, "Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Kaya ve bizler Trabzon turizmine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu çabalarımıza bir örnek verecek olursak Çağlayan Şelalesi ile ilgili çalışmalarımız bitmek üzere. Gerekli izinleri almak üzereyiz ve bunun ardından çalışmalarımıza başlayacağız. Bu şelale ile Trabzon turizmine çok önemli bir eser kazandıracağız. Çağlayan Şelalesi şehre gelen turistin öncelikli gezeceği bir alan olacak" dedi.

"Bugüne kadar neden böyle bir açıklama yapmadınız"

Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Aksu'nun Ortahisar Belediyesi'ni denetim yapmayarak turizmin gelişimine engel olmakla suçlamaya çalıştığını söyleyen Zorlu, "Sayın Aksu, önceki günkü açıklamasıyla özellikle Ortahisar Belediye'mizi karalamak, suçlamak için elinden geleni yapmış. Trabzon turizminin gelişmesine engel oluyormuşuz ve aksaklıklar bizim yüzümüzden oluyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışmış. Kendisine buradan birkaç şey söylemek istiyorum. Sayın Aksu, açıklamanızda: 'Trabzon turizmi hakkın rahmetine kavuştu' dediniz. Bunun sebebi olarak da Ortahisar Belediyesi'ni gösterdiniz. Size öncelikle şunu söylemek isterim; burada 9 aydır belediye yönetiyoruz, bugüne kadar neden böyle bir açıklama yapmadınız da bugün bir açıklama yaparak Ortahisar Belediye'mizi suçlamaya çalışıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Zorlu, "Bizim birilerine beddua ettiğimizi ve Sayın Vali'mizin de 'Belediyeyi mahkemeye verin' dediğini söylüyorsunuz. Bu beddua söyleminin size yakışmadığını ifade etmek istiyorum, Sayın Vali'mizin de böyle açıklama yapacağına inanmıyorum. Yapmışsa da yapmaması gerektiğini birkaç başlıkla açıklayacağım. Bizim görevimiz zabıta marifetiyle denetleyebileceğimiz konutları ya da otelleri denetlemektir. Yapabileceğimiz sadece onların ruhsatlarına bakmaktır. Siz ise Ortahisar Belediyesi'nin hiçbir şey yapmadığını, sıfır denetim yaptığını söylediniz" dedi. Zorlu, şunları kaydetti:

"455 konaklama tesisinde denetim yaptık"

"2024 yılı içerisinde Ortahisar'ımızda İl Emniyet Müdürlüğü ve Pelitli İlçe Jandarma Kimlik Bildirim Sistemine kayıtlı olan 455 konaklama tesisinde denetim yaptık. Bunların içerisinde 127 işletme, turizm belgesine haiz olduğu için, onlarla ilgili bir çalışma yapmadık. Çünkü turizm belgesi almışlar. 89 işyerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olduğunu belirledik. Hepsi liste halinde elimizde mevcuttur. 115 işyerinin de mesken olarak görüldüğü ve 7464 sayılı kanunun hükümleri gereğince İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne havale edildiğini belirtmek istiyorum. Mesken olarak görüldüğü için artık Ortahisar Belediyemiz denetlemiyor. Sıfır çalışma yaptığımızı söylediniz ya, tek tek sayıyorum; 71 adet işletme, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alamadığı için faaliyetlerini sonlandırdık. 6 adet işletmenin ruhsatsız faaliyetten mühürlendiğini, 5 adet işletmenin de proje aşamasında olduğunu belirtiyorum. 42 adet işletme de, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatını 2024 yılında eksiklerini tamamlayarak almıştır."

"Trabzon turizmine katkı sağlamak öncelikli görevimiz olacaktır"

Ortahisar Belediyesi olarak denetimlere devam edeceklerinin altını çizen Başkan Yardımcısı Zorlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Size toplamda 455 konaklama tesisi hakkında bilgi verdim. Hepsinin de evraklarını sizlere sunabilirim. Sormadan, araştırmadan, bilgi almadan Ortahisar Belediyesi'ni suçladınız ve sıfır çalışma yaptığımızı söylediniz. Bu size yakışmamıştır. Trabzon turizmine, Ortahisar turizmine her türlü katkıyı sağlamak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da öncelikli görevimiz olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam edecektir. Eksik bulduğumuz yerde müdahale ediyoruz ve edeceğiz. Evet, Trabzon turizminde bir kayıp yaşanıyor, uçaktan inen turist sayısı artmasına rağmen nitelikli turist sayısı azalıyor, bunu sizler de söylüyorsunuz, biz de görüyoruz. Biz denetimlerimize devam edeceğiz ama herkes sorumluluğunu bilsin, gerekeni yapsın."