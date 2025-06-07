Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'dan Bayramlaşma Mesajı

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyede düzenlenen bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kaya, "Bayramlar sevgi, vefa ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği çok özel günlerdir. Trabzonlu hemşerilerim sağ olsun, bu güzel bayram gününde bizleri yalnız bırakmadılar. Bütün hemşerilerimin bayramını kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde belediye ana hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya geldi. Belediyeye gelen vatandaşları tek tek karşılayarak bayramlarını kutlayan Kaya, onlarla sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşmaya, Başkan Kaya'nın yanı sıra Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Alper Öztürk, Ernul Arslan ve Mustafa Özer İskender, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Danışmanı Hasan Süha Saral, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, belediye meclis üyeleri, partililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve her yaştan çok sayıda vatandaş katıldı.

Trabzon İl Başkanlığı'nda yapılan programa katıldı

Programa katılanlara teşekkür eden ve bayramlarını kutlayan Kaya, herkese aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram diledi. Kaya, belediye binasındaki bayramlaşmanın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına katıldı. Burada il protokolü, belediye başkanları ve vatandaşlarla da bayramlaşan Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon İl Başkanlığı'nda yapılan bayramlaşma programına da katılım sağlayacak.

"Dertleşmek, el sıkışmak, biraz da olsa sıkıntılarımızı unutturuyor"

Bayramların toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren çok özel zamanlar olduğunu dile getiren Kaya, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz bu anlamlı buluşmada, bayramın güzelliklerini hep birlikte paylaştık. Hemşerilerimizle bir arada olmak bizler için büyük bir mutluluk. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, birlikte gülmek, dertleşmek, el sıkışmak, biraz da olsa sıkıntılarımızı unutturuyor. Vatandaşlarımızla aramızda kurduğumuz gönül birliği Ortahisar'ımıza hizmet etme mücadelemizde bize güç veriyor. Katılım sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, herkese sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum" dedi.