Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Bu Topraklarda Huzur ve Güven İçinde Yaşıyorsak Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Sayesindedir"

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşıyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Bu toprakların her bir karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Aziz şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Kurban Bayramı arifesinde Sülüklü Asri Şehitliği'nde düzenlenen ziyaret programına katıldı. Başkan Kaya, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı, dua okudu, şehit aileleriyle ve protokol mensuplarıyla bayramlaştı. Başkan Yardımcısı Ernul Arslan ve birim müdürlerinin de katıldığı programda, şehitlerin ruhu için Kur'an okundu, dualar edildi.

Şehitlerin, vatan, millet, bayrak ve bağımsızlık uğruna hiç düşünmeden canlarını feda eden ölümsüz kahramanlar olduğunu söyleyen Başkan Kaya, "Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşıyorsak, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Bu toprakların her bir karışı aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla sulanmıştır. Milletimizin birlik ve bütünlüğü, vatanımızın bağımsızlığı için hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Kahraman şehitlerimizin değerli ailelerine sahip çıkmak, devlet ve millet olarak öncelikli görevimiz ve onlara olan vefa borcumuzdur" diye konuştu.