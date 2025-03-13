Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "İktidar Bize Her Alanda Üvey Evlat Muamelesi Yapıyor" - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "İktidar Bize Her Alanda Üvey Evlat Muamelesi Yapıyor"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık tarafından gerçekleştirilecek olan 8 yeni projenin toplu temel atma törenine katıldı. Törende zorlu şartlar altında belediyecilik yapmaya çalıştıklarını belirten Başkan Kaya, "İktidar bize her alanda üvey evlat muamelesi yapıyor. İş yapmamız engellenmeye çalışılıyor, ödeneklerimiz kesiliyor. Bir sürü engelle karşılaşıyoruz ama hizmet etmekten geri durmuyoruz, durmayacağız da" dedi.

13.03.2025 15:09
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık tarafından gerçekleştirilecek olan 8 yeni projenin toplu temel atma törenine katıldı. Törende zorlu şartlar altında belediyecilik yapmaya çalıştıklarını belirten Başkan Kaya, "İktidar bize her alanda üvey evlat muamelesi yapıyor. İş yapmamız engellenmeye çalışılıyor, ödeneklerimiz kesiliyor. Bir sürü engelle karşılaşıyoruz ama hizmet etmekten geri durmuyoruz, durmayacağız da" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra'da gerçekleştirilecek olan 8 yeni projenin toplu temel atma törenine katıldı. Yomra ilçesi Sancak Mahallesi'nde düzenlenen ve Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın ev sahipliği yaptığı törene, Başkan Kaya'nın yanı sıra CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Yomra İlçe Başkanı Erol Haydar Pekşen, siyasi partilerin Yomra ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, Yomra Vakfı Başkanı Yüksel Ayaz, CHP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Şennur Güler Özkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan, Yomra Muhtarlar Derneği Başkanı Ömer Baş, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz"

Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, çok zor şartlar altında belediyecilik yaptıklarını, buna rağmen halkın kendilerine verdiği onurlu ve önemli göreve layık olabilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Kaya, "İnanın, yaşadıklarımızın kırıntılarını anlatıyoruz topluma. Nelerle mücadele ettiğimizi, nasıl yol aldığımızı, nasıl çalışma yaptığımızı, nasıl iş ürettiğimizi toplumla paylaşsak, inanın insanlar bu duruma isyan eder, 'bu kadar da olmaz' derler. Ama 'bu kadar olmaz'ı başarmak için, milletimizin bize verdiği bu onurlu ve önemli göreve layık olabilmek için arkadaşlarımızla gece gündüz gayret ediyoruz ve görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İşte burada örneğini görüyorsunuz. Yomra'mız Trabzon'umuzun üçüncü büyük ilçesi. Nüfus bakımından da gelişmişlik bakımında da Yomra, hızla gelişen ve kalkınan bir ilçe. Çok şükür ki, gelişmenin farkında olan bir başkanı var. Onun gerisinde kalmayan, ona ayak uyduran ve doğru yöneten bir başkanı var. Bugün de birbirinden değerli 8 projeyle Yomramıza değer katan, yaşamı kolaylaştıran, güzelleştiren işlere imza attı" diye konuştu.

"İktidar bize üvey evlat muamelesi yapıyor"

Herkese adil ve ayrım gözetmeden hizmet ettiklerini ama iktidarın kendilerine üvey evlat muamelesi yaptığını dile getiren Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Biz belediye başkanımızla, bütün arkadaşlarımızla ve vatandaşlarımızla kol kola, omuz omuza ayrım gayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseye bir haksızlık, adaletsizlik yapmadan bütün milletimize hizmet etme gayreti içindeyiz. Ama maalesef iktidar bize bu gözle bakmıyor. Bize her alanda üvey evlat muamelesi yapıyor. İş yapmamız engellenmeye çalışılıyor, ödeneklerimiz kesiliyor. Bir sürü engelle karşılaşıyoruz ama biz hizmet etmekten geri durmuyoruz, durmayacağız da. Gücümüz yettiğince, bütün gayretimizle ve gücümüzle milletimize, memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İşte bugün örneğini burada görüyorsunuz. Başkanımızı tebrik ediyorum, onunla gurur duyuyorum. Hiç kimse kurumlardan büyük değildir ama kurumları büyüten, değerli yapan kişilerdir. Yomra'nın böyle bir şansı var. Başkanımızın gayretlerine, emeğine çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları bütün hizmetlerde güç birliği yaparak, elimizden ne geliyorsa başkanımla birlikte Yomramıza hizmet edeceğiz. Bize hangi alanda, nerede ihtiyaç duyarsa yanlarında olacağız. Bu yapılan hizmetlerin Yomra'mıza, Trabzonumuza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu hep birlikte coşkuyla karşılayacağız"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun cumartesi günü Trabzon'da hemşehrileriyle buluşacağını hatırlatan Başkan Kaya, herkesi programa katılmaya ve Ekrem İmamoğlu'na destek vermeye çağırarak şöyle konuştu:

"Cumartesi günü bu şehrin evladı, Türkiye'nin gururu Ekrem İmamoğlu Başkanımız Trabzon'a geliyor. Biliyorsunuz bir salon sorunu yaşandı. Yapılmaması gereken birtakım işler yapılarak engellemeye çalıştılar fakat hiçbir engel bu yürüyüşü durduramayacaktır. Çünkü Türk milletinin destek verdiği, arkasında durduğu Ekrem İmamoğlu bunun bilinciyle yol yürüyor. Bizlere düşen, bu şehrin evladına en güzel şekilde sahip çıkmaktır. Cumartesi saat 20.30'da iftardan sonra Ortahisar Belediyemizin önündeki alanda Belediye Başkanımızı, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu hep birlikte ve coşkuyla karşılayacağız. Hepinizi davet ediyorum."

Temeller atıldı

Konuşmaların ardından Sancak Parkı, Meslek Eğitim Merkezi Tadilat Çalışması, Kaşüstü Mahallesi Sokak Yenileme, Sancak Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi ve Dursun Şahin Caddesi Sokak Yenileme, Hürriyet Parkı Emekli Evi, Trabzon DTM Sokak ve Vali Adil Yazar Sokak Yenileme ve Güzelleştirme, Kılıçlı Mahallesi Çocuk Parkı, Kaşüstü Mahallesi TOKI Yerleşkesi Sosyal Alan Yenileme projelerinin temelleri atıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mustafa Bıyık, Ahmet Kaya, Ortahisar, Ekonomi, Güncel, Yomra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: 'İktidar Bize Her Alanda Üvey Evlat Muamelesi Yapıyor' - Son Dakika

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