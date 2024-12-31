Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Sosyal Belediyecilik Çalışmalarımız 'Beslenme Saati' ve 'Halk Süt' Gibi Uygulamalarla Devam Edecek"

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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaların önemini vurgulayarak, "Sosyal belediyecilik çalışmalarımız bu kentte hiç olmayan 'Beslenme Saati' ve 'Halk Süt' gibi uygulamalarla devam edecek" dedi.

Başkan Kaya, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin milyonlarca insanı mağdur ettiğini belirterek, göreve geldikleri 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana sosyal belediyecilik uygulamalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 21 bin lira, yeni asgari ücretin ise 22 bin 104 lira olarak belirlendiğine dikkati çeken Başkan Kaya, "Türkiye'de sosyal yardımlara ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli sosyal destek projeleri uygulamaya koyuyoruz. Bu hizmetlerimiz taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanıyor" diye konuştu.

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2024 yılı Nisan ayından itibaren sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli çalışmalara imza attı. Bu kapsamda kent lokantaları, evde bakım hizmetleri, yenidoğan destek paketi, Çölyak destek paketi, taziye yemeği, kumanya desteği, akülü araç ile tekerlekli sandalye desteği, halk ekmek büfesi, evde sağlık hizmetleri ve öğrencilere kırtasiye desteğine kadar birçok farklı alanda sosyal belediyecilik uygulamaları sürdürülüyor.

Sosyal belediyecilik uygulamaları arasında en fazla rağbet gören hizmetin Kent Lokantaları olduğunu belirten Başkan Kaya, şunları kaydetti:

"Kent lokantalarımızda, vatandaşlarımıza 111 bin 486 öğün yemek hizmeti verdik"

"İlki Meydan'da, ikincisi de vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine İnönü mahallemizde olmak üzere, iki kent lokantamızı açarak halkımızın hizmetine sunduk. Halkımız, bu lokantalarda sağlıklı ve besleyici dört çeşit yemeği 50 liraya yiyebiliyor. Taraflı tarafsız bütün vatandaşlarımız bu hizmet için bize teşekkür ediyor ve 'Allah sizden razı olsun' diyor. Bugüne kadar kent lokantalarımızda, vatandaşlarımıza 111 bin 486 öğün yemek hizmeti verdik."

Toplumun yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kesimlerine yönelik hizmetlerin sosyal belediyecilik çalışmalarının bel kemiğini oluşturduğunu dile getiren Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Evde sağlık hizmetini başlatıyoruz"

"Bu alanda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Evde bakım hizmetlerimizle, yaşlı, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlarımızın insan gücüne dayalı günlük ev temizliği, yemek yapımı, kişisel bakım ve temizliklerini yapıyoruz. Evde bakım ekibimiz 439 haneye hizmet veriyor. Sosyal belediyecilik ilkesi gereği yaşlılarımız ve muhtaç vatandaşlarımıza yönelik yapmış olduğumuz evde bakım hizmetlerinin kapsamını genişletilerek evde berber ve kuaförlük hizmeti de sunuyoruz. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ve berbere ulaşım imkanı bulamayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın tıraşlarını evlerinde yapıyoruz. Şu ana kadar 547 erkeğe, 61 kadına kuaför hizmeti verdik. Bunların 28'i ise sevgi evlerinde kalan kız çocuğuydu. 31 Temmuz'da gerçekleştirdiğimiz ziyaretle, Trabzon Huzurevi'nde yaşayan kıymetli büyüklerimizi unutmadık. Ziyaretimiz sırasında Trabzonspor forması hediye ederek, sağlık durumu uygun olan 16 huzurevi sakini büyüğümüzü, hemşirelerimiz ve diğer personellerimiz eşliğinde bir organizasyonla Trabzonspor maçına götürdük. Hastaneye gitmekte zorluk çeken vatandaşlarımıza evde sağlık hizmetini başlatıyoruz. Sağlık raporunu veya ilaç reçetesini beyan eden vatandaşlarımız '444 65 89' numaralı telefonu arayarak evde sağlık hizmetimize başvuru yapabilirler."

Başkan Kaya, belediyenin diğer sosyal yardım hizmetlerini de şöyle anlattı:

"Sosyal ve ekonomik destek kapsamında kullanılmamış veya kullanılabilir durumda olan giysi, ayakkabı, ev eşyası ve oyuncakları, bağışta bulunan vatandaşlardan alarak Kaymaklı Gençlik Merkezi'mizde vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu eşyaları tasnif ettikten sonra tertemiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuyoruz. Şu ana kadar bin 162 kişiye kıyafet desteği sağlandı. Yine ikinci el ve yeni olmak üzere 11 bin 620 parça kıyafet ile 15 adet tek kişilik yatak yardımı yaptık. Belediyemizin Trabzon'da ilk kez başlattığı proje kapsamında bebek sahibi olan ailelere yenidoğan destek paketi hediye ediyoruz. Yenidoğan destek paketinde; bebek giyim seti, müslin örtü, şampuan, krem, ıslak mendil, bez, hastane çıkışı seti gibi ürünler yer alıyor. Şu ana kadar 59 adet yeni doğan destek paketi hediye ettik. Gerçekten de ihtiyacı olan ailelerimiz için çok önemli bir katkı. Bunların dışında 711 adet kumanya paketini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yeni bir projemiz olan cenaze evlerine taziye yemeği uygulamasıyla 132 haneye taziye yemeği hizmeti verdik. Bu anlamda da cenaze sahiplerine bu acı günlerinde maddi ve manevi olarak destek olmaya gayret ediyoruz. En azından bu acılı günlerinde yemek ve beslenme işleriyle meşgul olmalarının önüne geçiriyoruz. Toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan özel gereksinimli bireylere yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerimizle işbirliği yaparak birçok projeyi hayata geçirdik. Özel gereksinimli bireylere ulaşım kolaylığı sağlamak için 15 akülü, 16 adet manuel olmak üzere toplamda 31 engelli aracını vatandaşlara teslim ettik. Bunlardan 13 adedini bizzat kendim teslim ettim. Ayrıca 'En Mutlu Köy' projemizde birçok özel gereksinimli bireyi istihdam ederek kendi ayakları üzerinde durmalarına katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimize yönelik kırtasiye desteklerimiz sürüyor. Şu ana kadar 200 ihtiyaç sahibi ailemizin çocuklarına kırtasiye yardımı yaptık. Özellikle minik yavrularımız bu yardımlardan oldukça mutlu oluyorlar. Bu projemizle, çocuklarımızın eğitim hayatına destek olmayı amaçladık. Eğitim bizim için olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. Geçen yıl belediye dershanesinde öğrenim gören 415 öğrencinin 81'i çeşitli lisans programlarına, 163 öğrenci de ön lisans programlarına yerleşti. Bütün öğrencilerimize yükseköğrenim hayatlarında başarılar diliyorum. Kış mevsiminde düşük ve dar gelirli vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. Soğukların başlamasıyla birlikte 37 ihtiyaç sahibi aileye yaklaşık 30 ton kömür, 30 ihtiyaç sahibi aileye de soba yardımı yaptık. Dar gelirli vatandaşlara hizmet vermek üzere halk ekmek büfesini hizmete açtık. Vatandaşlarımız buradan 20 liraya satılan ekmeği, 16 liraya satın alabiliyor. Şu ana kadar 30 binden fazla ekmek satışı gerçekleştirdik. Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında ekonomik durumu yetersiz olan Çölyak hastası vatandaşlarımız için Çölyak gıda yardım paketi desteği veriyoruz. Çok önemli gördüğümüz bu destek kapsamında glütensiz 11 farklı gıda çeşidini tanımladığımız kartları veriyoruz. Bu kartlarla belediye tarafından belirlenen marketlerden ihtiyaç sahipleri kendilerine uygun gıdaları satın alıyorlar. Şu ana kadar 39 adet Çölyak paketini ihtiyaç sahibi ailelere verdik."

"Kentin, ihtiyaçlı, yoksul, dar gelirli, dezavantajlı gruplarına elimizden geldiğince hizmet vermeye devam edeceğiz" diyen Başkan Kaya, sosyal belediyecilik alanında yapılması planlanan çalışmalara ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Sosyal belediyeciliğimiz bu kentte hiç olmayan uygulamalarla devam edecek"

"Yakında özellikle ihtiyaçlı ailelerimizin çocuklarına Halk Süt uygulaması başlatacağız. Çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimleri için süt çok önemli. Süt desteğine başlayacağız. Yine ihtiyaçlı yavrularımızın arkadaşları karşısında rencide olmamaları için okullarda beslenme saati uygulaması başlatıyoruz. Emeklilerimize alışveriş destekleri gibi uygulamaları şehrimizde bugüne kadar yapılmamış kent lokantaları gibi birçok sosyal, insani hizmetleri, cenaze evlerine taziye yemeği uygulaması, hastalarımıza, yaşlılarımıza berber desteği, köylerde özellikle kırsal mahallelerimizde mezar yeri açma sıkıntısı yaşayan, personel bulamayan vatandaşlarımıza o desteği veren bir anlayışla sosyal belediyecilik uygulamalarımızı sürdüreceğiz. Sosyal belediyeciliğimiz bu kentte hiç olmayan uygulamalarla devam edecek."

Başkan Kaya, kendilerini destekleyen Trabzon seçmeninin güvenine layık olacak çalışmalara imza atacaklarını belirterek, şöyle tamamladı:

"Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz"

"Bize güvenerek destek veren, bizi bu göreve getiren hemşehrilerimizi asla mahcup etmeyecek, güvenlerine layık çalışmalara imza atacağız. Aldığımız görevin gereklerini yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bize güvenenleri mahcup etmeyecek, hep birlikte, el ele vererek Ortahisar'ımızda çok daha güzel işlere imzamızı atacağız. Bu kentte yaşayan bütün vatandaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz."