Ortahisar Belediyesi'nden Anneler Günü Ziyareti

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlileri, Anneler Günü dolayısıyla Köşk Huzurevi'ni ziyaret etti.

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen ziyarette Trabzon Köşk Huzurevi'nde kalan annelere, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın selamı iletildi, Anneler Günü kutlandı.

Kendilerine çeşitli hediyeler verilen huzurevi sakinleri, ziyaretten ve bu özel günde hatırlanmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirerek görevlilere ve Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

Bütün annelerin çok özel ve çok değerli olduğunu dile getiren Kaya ise "Bizi dünyaya getiren, bin bir emekle bakıp büyüten, sonsuz sevgisi ve sınırsız hoşgörüsüyle hayata hazırlayan bütün annelerimiz, çok özel ve çok değerlidir. Ortahisar Belediyesi olarak, Anneler Günü dolayısıyla huzurevinde kalan annelerimizi ziyaret ederek bu özel günlerini kutlamak istedik. Belki de Anneler Günü'nde hatırlanmaya, ilgiye en çok ihtiyacı olan annelerimiz, gözleri yolda ziyaretçi bekleyen huzurevinde kalan büyüklerimizdir. Her birinin ellerinden hürmetle öpüyor, Anneler Günü'nü kutluyorum. Kendilerine sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.