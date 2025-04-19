Ortahisar Belediyesi'nden Bilimsel Çalışmalara Destek - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'nden Bilimsel Çalışmalara Destek

Ortahisar Belediyesi, 1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zekâ Tıp Öğrenci Kongresi’ne sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür plaketine layık görüldü. Belediye Başkanı Ahmet Kaya adına plaketi alan Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, “Böylesine değerli bir bilimsel çalışmaya sponsor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Belediyemizin bilimsel çalışmalara ve eğitime desteği sürecek” dedi.

19.04.2025 13:15  Güncelleme: 15:21
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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, 1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi'ne sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür plaketine layık görüldü. Belediye Başkanı Ahmet Kaya adına plaketi alan Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, "Böylesine değerli bir bilimsel çalışmaya sponsor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Belediyemizin bilimsel çalışmalara ve eğitime desteği sürecek" dedi.

Nörobilim ve yapay zeka alanındaki yenilikleri keşfetmek amacıyla düzenlenen 1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ali Cansu'nun danışmanlığında, KTÜ Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Stj. Dr. Aylin İlayda Zorlu'nun öncülüğünde düzenlenen kongreye; Belediye Başkan Vekili Zorlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül Aydın Mungan ve akademisyenlerin yanı sıra 20 üniversiteden 540 kişi katılım sağladı.

Bilim ve teknolojinin buluştuğu kongrede, cerrahi devrimin öncüsü olan da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi tanıtıldı, yapay zeka alanındaki çalışmalar anlatıldı.

Ortahisar Belediyesi, katılımcılara ve bilim dünyasına katkı sağlayacak kongrenin sponsorluğunu üstlenenler arasında yer aldı. Kongrenin Sponsorluk Direktörü Stj. Dr. İrem Yerebakan tarafından Zorlu'ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Stj. Dr. Aylin İlayda Zorlu, "Nörobilim ve yapay zeka kongresi olarak bu özel yolculukta bizlere destek veren değerli sponsorlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bilimin ışığını daha geniş kitlelere ulaştırmamıza katkı sağladığınız için sizlere minnettarız. Başkanımız Ahmet Kaya nezdinde, kongremizin gücüne güç katan, desteklerini bizden esirgemeyen Ortahisar Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi.

Kongrede konuşan Zorlu ise yapay zekanın bilimin her alanında giderek daha çok kullanıldığını belirterek böylesine önemli bir bilimsel çalışmaya destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Ortahisar Belediyesi'nin eğitime ve bilimsel çalışmalara desteğinin süreceğini belirten Zorlu, "Kurucu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, bilimin ışığında yapacağınız bu çalışmalar çok önemli. Çok zor şartlarda eğitim alıyorsunuz, aldığınız eğitim de çok zor, bunu yakınen biliyorum. Bu nedenle bizden destek talep edilince, hiç düşünmeden harekete geçtik ve gereken çalışmayı yaptık. Yapay zekanın bilimin her alanında giderek daha çok kullanıldığını görüyoruz, bu çok önemli ve kıymetli. Hocalarımız, yapay zekanın yakın bir gelecekte önemli sağlık sorunlarına çözümler getireceğini dile getirdi. Bu çözümlerde sizlerin de bir katkısı olacaksa, bizim size verdiğimiz destek daha da anlamlı bir hale geliyor. Pandemi döneminde verilen şehitleri buradan rahmet ve saygıyla anıyor, kongrenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden Bilimsel Çalışmalara Destek - Son Dakika

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