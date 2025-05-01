Ortahisar Belediyesi'nden Dijital Dönüşüm Hamlesi

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gittikçe çeşitlenen ve artan belediyecilik hizmetlerinin, vatandaşlara teknolojik ortamlarda sunulması amacıyla dijital dönüşüm süreci başlattıklarını açıkladı. Dijital dönüşümün bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunun altını çizen Kaya, "Dijital dönüşüm süreciyle Karadeniz Bölgesi'nde online işlemlere en fazla sahip olan kurum haline gelmeyi hedefliyoruz. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, vatandaşlara hızlı ve kolay hizmet sunumu için belediyecilik hizmetlerinde bilim ve teknolojinin daha yoğun kullanılması amacıyla dijital dönüşüm çalışmaları başlattı. Bilgi İşlem Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen dijital dönüşüm çalışmalarıyla belediyecilik hizmetlerinin vatandaşlara daha kaliteli, hızlı ve güvenli bir şekilde ve şeffaf bir ortamda sunulması, vatandaşların belediyeye gelmek zorunda kalmadan online başvuru yapabilmesi, istedikleri bilgi ve belgelere kurumsal web sitesi üzerinden erişebilmesi ve bütün bu süreçleri takip edebilmesi mümkün hale getiriliyor.

Başvurularını e-Devlet hizmetleri üzerinden yapabilen vatandaşlar, gerekli bilgi ve belgeleri sisteme yükleyerek işlemlerini tamamlayabiliyor. Bu süreçte başvuru sahipleri, onay aşamalarını sistem üzerinden takip edebilirken, ödemelerini de yine BKM (Bankalararası Kart Merkezi) e-ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Ortahisar Belediyesi, dijital dönüşüm sürecinde bilgi güvenliğinin uluslararası standartlara taşınması amacıyla ISO 27001: Bilgi Güvenliği yönetim sistemi kurulum sürecini de başlattı.

"Vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı hedefliyoruz"

Teknolojinin sürekli değişip geliştiği, çalışmalara ve hizmetlere entegre hale getirildiği bir dönemde dijital dönüşümün bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunun altını çizen Başkan Kaya, "Dijital teknolojiler günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelirken, biz de belediye hizmetlerimizi bu dönüşüme uyumlu hale getiriyoruz. Daha hızlı, daha şeffaf, daha güvenli ve vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı hedefliyoruz. Geleceği bugünden şekillendiriyor, hizmetlerimizi daha ulaşılabilir ve etkili hale getirmek için dijital dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Dijital çağda bilgi güvenliğinin de çok önemli bir konu olduğuna vurgu yapan Başkan Kaya, "Vatandaşlarımızla aramızdaki güvenin temel taşlarından biri de bilgi güvenliğidir. ISO: 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi ile de hem kurumsal yapımızı güçlendiriyor hem de çağın gerekliliklerine uygun bir yönetim anlayışını hayata geçiriyoruz. Dijital dönüşüm süreciyle, Karadeniz Bölgesi'nde online işlemlere en fazla sahip olan kurum haline gelmeyi hedefliyoruz. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz" diye konuştu.