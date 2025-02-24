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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Bas¸kan Yardımcısı Cu¨neyit Zorlu, yogˆun kar yagˆıs¸ının ardından ulas¸ımda aksaklıklar yas¸anmaması ic¸in bu¨yu¨k bir seferberlik bas¸lattıklarını belirterek, "Sorumluluk alanımızda olmamasına ragˆmen, Bu¨yu¨ks¸ehir-Ortahisar ayrımı yapmadan karla mu¨cadele ediyor, kapanan yolları ac¸ıyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi karla mu¨cadele ekipleri, ilc¸ede etkili olan yogˆun kar yagˆıs¸ının ardından merkez ve kırsal mahallelerde ulas¸ımda aksamalar yas¸anmaması ve hayatın olagˆan seyrinde devam etmesi ic¸in c¸alıs¸malarını su¨rdu¨ru¨yor. Bahc¸ecik Mahallesi'nde yu¨ru¨tu¨len karla mu¨cadele c¸alıs¸malarını denetleyen Belediye Bas¸kan Yardımcısı Cu¨neyit Zorlu, ayrım yapmaksızın kardan kapanan yolları ac¸tıklarını so¨yledi.

Karla mu¨cadele kapsamında olus¸turulan Ortahisar Belediyesi Kriz Merkezi'ne bagˆlı ekiplerin gece gu¨ndu¨z c¸alıs¸malarını su¨rdu¨rdu¨gˆu¨ne vurgu yapan Bas¸kan Yardımcısı Zorlu, "Yogˆun bir kar yagˆıs¸ı yas¸adık. Ekiplerimiz aralıksız c¸alıs¸ıyor ve kar yagˆıs¸ı nedeniyle kapanan yolları ac¸maya c¸alıs¸ıyor. S¸u anda bulundugˆumuz alan Bahc¸ecik ana yolu. Burası bizim yol agˆımızda degˆil, Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi'nin yol agˆında ama bizim ic¸in Ortahisar-Bu¨yu¨ks¸ehir diye bir ayrım yok. Bas¸kanımız Ahmet Kaya'nın talimatıyla, bu¨tu¨n yolları kardes¸c¸e, el ele, birlikte ac¸mak ic¸in mu¨cadele ediyoruz. Bu¨tu¨n arac¸larımız gece boyunca c¸alıs¸tı. Zor s¸artlar altında mu¨cadele eden bu¨tu¨n ekip arkadas¸larımıza, mu¨du¨ru¨mu¨ze c¸ok tes¸ekku¨r ediyorum. Halkımıza hizmet ic¸in ugˆras¸ıyorlar" diye konus¸tu.

"Normal şartlarda 2 ayda harcadığımız mazotu, 3 günde karla mücadelede harcadık"

Tuzlama faaliyetlerine agˆırlık verdiklerini kaydeden Bas¸kan Zorlu, "Ortahisar Belediyemize ait bin 900 km yol agˆımız, 3 bin 500 de sokagˆımız var. bin 900 kilometre demek, buradan I·stanbul'a gidis¸ ve gelis¸ mesafesi demek. Bu genis¸ yol agˆını ac¸ık tutmak ic¸in ugˆras¸ıyoruz. Bazı eksiklikler olabilir. Buz tabakası var, bunun erimesi ic¸in tuzlama c¸alıs¸ması yapıyoruz. 2 ayda harcadıgˆımız mazotu 3 gu¨nde harcadık. Halkımıza hizmetin geregˆini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.