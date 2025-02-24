Ortahisar Belediyesi'nden Karla Mücadele Seferberliği - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'nden Karla Mücadele Seferberliği

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, yoğun kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıkları önlemek için seferberlik başlattıklarını belirtti. Belediye ekipleri, sokakları açmak için aralıksız çalışıyor ve mazot tüketiminin normalde 2 ayda harcadıklarından 3 günde gerçekleştiğini söyledi.

24.02.2025 11:25  Güncelleme: 12:19
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Bas¸kan Yardımcısı Cu¨neyit Zorlu, yogˆun kar yagˆıs¸ının ardından ulas¸ımda aksaklıklar yas¸anmaması ic¸in bu¨yu¨k bir seferberlik bas¸lattıklarını belirterek, "Sorumluluk alanımızda olmamasına ragˆmen, Bu¨yu¨ks¸ehir-Ortahisar ayrımı yapmadan karla mu¨cadele ediyor, kapanan yolları ac¸ıyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi karla mu¨cadele ekipleri, ilc¸ede etkili olan yogˆun kar yagˆıs¸ının ardından merkez ve kırsal mahallelerde ulas¸ımda aksamalar yas¸anmaması ve hayatın olagˆan seyrinde devam etmesi ic¸in c¸alıs¸malarını su¨rdu¨ru¨yor. Bahc¸ecik Mahallesi'nde yu¨ru¨tu¨len karla mu¨cadele c¸alıs¸malarını denetleyen Belediye Bas¸kan Yardımcısı Cu¨neyit Zorlu, ayrım yapmaksızın kardan kapanan yolları ac¸tıklarını so¨yledi.

Karla mu¨cadele kapsamında olus¸turulan Ortahisar Belediyesi Kriz Merkezi'ne bagˆlı ekiplerin gece gu¨ndu¨z c¸alıs¸malarını su¨rdu¨rdu¨gˆu¨ne vurgu yapan Bas¸kan Yardımcısı Zorlu, "Yogˆun bir kar yagˆıs¸ı yas¸adık. Ekiplerimiz aralıksız c¸alıs¸ıyor ve kar yagˆıs¸ı nedeniyle kapanan yolları ac¸maya c¸alıs¸ıyor. S¸u anda bulundugˆumuz alan Bahc¸ecik ana yolu. Burası bizim yol agˆımızda degˆil, Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi'nin yol agˆında ama bizim ic¸in Ortahisar-Bu¨yu¨ks¸ehir diye bir ayrım yok. Bas¸kanımız Ahmet Kaya'nın talimatıyla, bu¨tu¨n yolları kardes¸c¸e, el ele, birlikte ac¸mak ic¸in mu¨cadele ediyoruz. Bu¨tu¨n arac¸larımız gece boyunca c¸alıs¸tı. Zor s¸artlar altında mu¨cadele eden bu¨tu¨n ekip arkadas¸larımıza, mu¨du¨ru¨mu¨ze c¸ok tes¸ekku¨r ediyorum. Halkımıza hizmet ic¸in ugˆras¸ıyorlar" diye konus¸tu.

"Normal şartlarda 2 ayda harcadığımız mazotu, 3 günde karla mücadelede harcadık"

Tuzlama faaliyetlerine agˆırlık verdiklerini kaydeden Bas¸kan Zorlu, "Ortahisar Belediyemize ait bin 900 km yol agˆımız, 3 bin 500 de sokagˆımız var. bin 900 kilometre demek, buradan I·stanbul'a gidis¸ ve gelis¸ mesafesi demek. Bu genis¸ yol agˆını ac¸ık tutmak ic¸in ugˆras¸ıyoruz. Bazı eksiklikler olabilir. Buz tabakası var, bunun erimesi ic¸in tuzlama c¸alıs¸ması yapıyoruz. 2 ayda harcadıgˆımız mazotu 3 gu¨nde harcadık. Halkımıza hizmetin geregˆini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden Karla Mücadele Seferberliği - Son Dakika

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