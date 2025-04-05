Ortahisar Belediyesi'nden Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'nden Sıfır Atık Eğitimi

Ortahisar Belediyesi, 'Sıfır Atık' bilincini artırmak amacıyla Trabzon Ticaret Borsası'nda eğitim düzenledi. Eğitimde sıfır atık temsilcileri belirlendi ve sürdürülebilir çevre yönetimi üzerine bilgi verildi.

05.04.2025 13:34  Güncelleme: 15:30
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(TRABZON) - Çevre bilincini ve duyarlılığını artırmak amacıyla çeşitli projeler yürüten Ortahisar Belediyesi, Trabzon Ticaret Borsası'nda 'Sıfır Atık' eğitimi düzenledi, eğitimde sıfır atık temsilcileri belirlendi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü mühendisleri tarafından verilen eğitime, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü, Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. yetkilileri ve çalışanları katıldı.

Eğitimde, 'Sıfır Atık' projesinin içeriği ile çevre ve insan sağlığı açısından taşıdığı öneme ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıklar, etkin ve planlı bir şekilde yönetilmediklerinde insan ve çevre açısından çeşitli riskleri beraberinde getirmektedir. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu riskleri ortadan kaldırmak ya da asgari düzeye indirmek için sıfır atık yönetimi uygulanmaktadır. Sıfır atık yönetimi; atıkların dünyamıza verdiği zararlarının önlenmesi, atık miktarının azaltılması, atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması, geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması ise çevrenin korunması, israfın önlenmesi ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayarak sürdürülebilir bir çevre yönetimini mümkün kılmaktadır."

Projeyle ilgili bilgi veren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Kazan, Ortahisar Belediyesi binasında kurulan ve yüzde 95 oranında başarıya ulaşan Sıfır Atık Sistemi'nin, diğer kurumlarda da kurulmaya başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sıfır atık temsilcileriyle kurduğumuz ve başarıya ulaştırdığımız bu sistemi, diğer kurumlarda da kurarak hem atıkların kaynağında ayrıştırılmasını hem de atıkları kayıt altına alarak, ne kadar atık oluştuğunu ölçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ambalaj atıklarının karıştırılarak değil, kaynağında ayrıştırılarak toplanmasını sağlayacağız. Belirlenen sıfır atık temsilcilerine her ay düzenli eğitim verecek ve toplanan atıkları kayıt altına alacağız. Ortahisar Belediyesi'nde gösterdiğimiz başarının aynısını, diğer kurumlarda da göstereceğimize inanıyorum."

Kazan, sistemin Trabzon Ticaret Borsası'nın ardından Ortahisar Kaymakamlığı'nda da kurulacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika

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