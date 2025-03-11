Ortahisar Belediyesi'nden Sıfır Atık Yönetimi Projesi

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, "Sıfır Atık Yönetimi" projesi kapsamında okullarda yürüttüğü bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Öğrencilere küçük yaşlarda çevre bilinci ve duyarlılığı kazandırılması amacıyla hayata geçirilen "Sıfır Atık Yönetimi" projesi çerçevesinde Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından okullarda sıfır atık sistemleri kuruluyor.

Sıfır atık sisteminin kurulduğu okullardan Yol-İş Sendikası Ortaokulu 6 ve 7. sınıf öğrencileri, Ortahisar Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü. Merkezde, öğrencilere uzman personel tarafından sıfır atık projesinin içeriği, atıkların geri dönüşüm süreçleri ve ekonomiye kazandırılması, çevreyi kirleten kimyasal atıklar, havayı, toprağı ve suyu kirleten atık malzemeler konusunda bilgiler verildi, atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanmasının önemi anlatıldı.

"Dünyamıza birlikte sahip çıkmalıyız"

Etkinliğe katılan Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, belediye olarak 'sıfır atık' konusuna oldukça duyarlı olduklarına dikkati çekti. Küresel iklim değişikliğinin bütün dünyayı etkilediğine vurgu yapan İskender, "Biliyorsunuz dünyamız her geçen gün değişiyor, dönüşüyor. Küresel iklim kriziyle karşı karşıyayız. Denizlerimizi, doğamızı kirletiyoruz. Böyle devam ederse, dünyamızın sonu gelecek. Dünyamızı daha uzun süre yaşatmak için, bunun önüne geçmemiz gerekiyor" dedi.

Ortahisar Belediyesi'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çalışmalar yürüttüğünü kaydeden İskender, "Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya, bölgemizde Küresel İklim Değişikliği Belediye Başkanlar Sözleşmesini imzalayan ilk belediye başkanı oldu. Başkanımıza, çevreye duyarlılığı için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öğrencilere Başkan Kaya'nın selamını iletti

Dünyayı çevre felaketinden korumak için atık yönetiminin önemine işaret eden İskender, şunları söyledi:

"Dünyayı daha güzel bir hale getirmek neler yapabileceğimizi hepimizin düşünmesi lazım. Çok sayıda atık oluşturuyoruz, piller, kağıtlar, plastik atıklar… Bir plastik atık, doğaya atıldığında, dönüşmesi yüzyılları buluyor. Bu nedenle atıkları gelişigüzel doğaya atmak yerine, kaynağında ayrıştırarak toplamamız ve yeniden kullanılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Bu eğitimlerimizin amacı da bu, atık yönetiminin önemini geleceğimiz olan sizlere göstermek, öğretmek istiyoruz. Hepinizin de böyle yaptığına inanıyorum. Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın da size selamları var. Çevre bilinci konusunda gösterdiğiniz duyarlılık için sizi tebrik ediyor ve size güveniyor."

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına verdikleri destekler dolayısıyla okul öğretmenlerine teşekkür belgesi veren İskender, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, atıkları Ortahisar Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne getirmelerini istedi.