Ortahisar Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yeni Barınma Alanları

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmesi, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi ve rehabilitasyonuyla ilgili sürdürdüğü çalışmalara ek olarak barınma sorununun çözümü için de adımlar atıyor.

Ortahisar Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarına hız verdi. Bir yandan mevcut barınma alanları rehabilite edilirken diğer yandan da 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören 7527 Sayılı Kanun uyarınca, sokak hayvanlarının geçici olarak barınabileceği yeni alanların oluşturulmasına başlandı.

Geçici barınak alanı için Gürbulak Mahallesi'nde yer alan ve geçmişte de sokak köpeklerinin barındığı iki dönümlük bir alan, mülk sahibi Nurhayat Aslanoğlu ile Ortahisar Belediyesi arasında imzalanan kira sözleşmesinin ardından yeniden düzenleniyor. Rehabilite edilen alanda görevlendirilecek bir personel, köpeklerin bakımı ile sahiplendirilmesi sürecini yürütecek.

Kira sözleşmesine, Belediye Meclis Üyesi Sibel Şen Alemdaroğlu ve Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın'ın da katılımıyla imza atan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, bu adımın sokak hayvanlarının yaşam hakkına verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Ortahisar Belediyesi ayrıca Yeşilbük Mahallesi'nde altı dönümlük bir alanda sokak hayvanları için yeni bir yaşam alanı oluşturmak üzere tahsis talebinde bulundu.