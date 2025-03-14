Ortahisar Belediyesi'nden Tıp Bayramı Kutlaması

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hastaneleri ziyaret ederek doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Toktamış Han Bahadır ve beraberindeki personel, KTÜ Farabi Hastanesi, İmperial Hastanesi, Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medical Park Karadeniz, Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi, Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Fatih Devlet Hastanesi ve Numune Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı, kendilerine saksı çiçeği hediye etti. Dün gece gerçekleştirilen ziyaretlerde sağlık çalışanlarına sahurluk da ikram edildi.

Doktorlar ve sağlık çalışanları da Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın selamını ve tebriklerini ileten belediye yetkililerine teşekkür etti.

Bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Başkan Kaya, şu açıklamayı yaptı:

"En değerli şey, insan hayatı ve sağlığıdır. Bizler, canımızı ve sağlığımızı, hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza emanet ediyoruz. Onlar da bize sevgiyle yaklaşıyor, çektiğimiz acı ve sıkıntıları gidermek için büyük bir sabırla görevlerini yerine getiriyorlar. Bu kutsal ve onurlu görev için kendilerine her zaman minnet ve şükran duygularımızı ifade etsek de, hiçbir sağlık çalışanımızın hakkını ödeyemeyiz. İnsan sağlığını her şeyin üstünde tutan, büyük bir özveriyle çalışan hekimlerimizin ve bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, görevleri sırasında hayatlarını kaybeden sağlık emekçilerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum."