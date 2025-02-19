Ortahisar'da Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortahisar'da Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, okullarda yürütülen sıfır atık sistemi ile öğrencilerde çevre bilinci geliştirmeyi amaçladıklarını açıkladı. Eğitimlerde geri dönüşümün önemine vurgu yapılıyor ve çocukların israfı önleme konusunda bilinçlenmesi sağlanıyor.

19.02.2025 12:36  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sürdürülebilir bir çevre için okullarda sıfır atık sistemleri kurduklarını belirterek, "Çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşmasını amaçlayan bu eğitimlerde, öğrencilerimize israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması için geri dönüşümün önemini anlatıyoruz. Çöp olarak bilinen atıkların, kaynağında ayrıştırılarak toplanması halinde geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanılabileceğini gösteriyor ve çocuklarımızda çevre bilincinin oluşmasını amaçlıyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi, 'Daha temiz ve yaşanabilir bir Ortahisar' için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye, çevre bilinci ve duyarlılığının küçük yaşta kazandırılması amacıyla öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm konularında teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde, okullarda sıfır atık sistemleri kuruldu, öğrencilere geri dönüştürülebilen atıkları kaynağında ayrıştırarak toplamanın önemi anlatıldı. Sıfır atık sisteminin kurulduğu okullardan Beşirli Borsa İstanbul Ortaokulu'ndan 3 sınıf, Ortahisar Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü. Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, programa katılan öğrencilere, 'Sıfır Atık' ve çevre bilinciyle ilgili bilgiler verdi.

"Çocuklarımızda çevre bilincinin oluşmasını amaçlıyoruz"

'İnsana ve çevreye duyarlı, daha yaşanabilir bir Ortahisar inşa etmek' hedefiyle yola çıktıklarını ve bu anlayışa uygun çalışmalar yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bu hedefe ulaşmak için çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çeken Başkan Kaya, "Çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşmasını amaçlayan bu eğitimlerde, öğrencilerimize israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması için geri dönüşümün önemini anlatıyoruz. Çöp olarak bilinen atıkların, kaynağında ayrıştırılarak toplanması halinde geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanılabileceğini gösteriyor ve çocuklarımızda çevre bilincinin oluşmasını amaçlıyoruz. Bu teorik ve uygulamalı eğitimlerde, çocuklarımızın çevreyle ilgili büyük bir hassasiyet taşıdığını görüyor, mutlu oluyor ve gelecek adına umutlanıyoruz. Büyüklere örnek olacak davranışlar sergileyen çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve bu değerli eğitimleri veren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüze şehrimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Atıkları kaynağında ayrıştırarak toplamanın ve geri dönüştürmenin önemine vurgu yapıldı

Ortahisar Belediyesi olarak hem küresel iklim değişikliği hem de çevre konularına çok önem verdiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın, 'Küresel İklim Değişikliği Başkanlar Sözleşmesi'ni, Karadeniz Bölgesi'nde ilk imzalayan belediye başkanı olduğunu söyledi. Çöplerin ve atıkların doğaya atılmasıyla dünyanın kirlendiğini ve bundan dolayı sera gazlarının arttığını söyleyen İskender, bunu önlemek için atıkları kaynağında ayrıştırarak toplamanın ve geri dönüştürmenin önemine vurgu yaptı. İskender, yaptıkları çalışmalar ve gösterdikleri duyarlılık için öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Eğitimde öğrenciler, "Bu dünya hepimizin, bu dünyayı güzel tutacağız, dünyayı koruyacağız" sloganları atarak çevre konusunda mesaj verdi.

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına verdikleri destekler dolayısıyla okul öğretmenlerine teşekkür belgesi veren İskender, vatandaşlara da çağrıda bulunarak atıkları Ortahisar Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne getirmelerine istedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ahmet Kaya, Ortahisar, Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar'da Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 13 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 21:42:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ortahisar'da Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.