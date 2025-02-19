Ortahisar'da Çocuklara Sıfır Atık Eğitimi

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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sürdürülebilir bir çevre için okullarda sıfır atık sistemleri kurduklarını belirterek, "Çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşmasını amaçlayan bu eğitimlerde, öğrencilerimize israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması için geri dönüşümün önemini anlatıyoruz. Çöp olarak bilinen atıkların, kaynağında ayrıştırılarak toplanması halinde geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanılabileceğini gösteriyor ve çocuklarımızda çevre bilincinin oluşmasını amaçlıyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi, 'Daha temiz ve yaşanabilir bir Ortahisar' için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye, çevre bilinci ve duyarlılığının küçük yaşta kazandırılması amacıyla öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm konularında teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde, okullarda sıfır atık sistemleri kuruldu, öğrencilere geri dönüştürülebilen atıkları kaynağında ayrıştırarak toplamanın önemi anlatıldı. Sıfır atık sisteminin kurulduğu okullardan Beşirli Borsa İstanbul Ortaokulu'ndan 3 sınıf, Ortahisar Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü. Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, programa katılan öğrencilere, 'Sıfır Atık' ve çevre bilinciyle ilgili bilgiler verdi.

"Çocuklarımızda çevre bilincinin oluşmasını amaçlıyoruz"

'İnsana ve çevreye duyarlı, daha yaşanabilir bir Ortahisar inşa etmek' hedefiyle yola çıktıklarını ve bu anlayışa uygun çalışmalar yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bu hedefe ulaşmak için çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çeken Başkan Kaya, "Çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşmasını amaçlayan bu eğitimlerde, öğrencilerimize israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması için geri dönüşümün önemini anlatıyoruz. Çöp olarak bilinen atıkların, kaynağında ayrıştırılarak toplanması halinde geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanılabileceğini gösteriyor ve çocuklarımızda çevre bilincinin oluşmasını amaçlıyoruz. Bu teorik ve uygulamalı eğitimlerde, çocuklarımızın çevreyle ilgili büyük bir hassasiyet taşıdığını görüyor, mutlu oluyor ve gelecek adına umutlanıyoruz. Büyüklere örnek olacak davranışlar sergileyen çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve bu değerli eğitimleri veren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüze şehrimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Atıkları kaynağında ayrıştırarak toplamanın ve geri dönüştürmenin önemine vurgu yapıldı

Ortahisar Belediyesi olarak hem küresel iklim değişikliği hem de çevre konularına çok önem verdiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın, 'Küresel İklim Değişikliği Başkanlar Sözleşmesi'ni, Karadeniz Bölgesi'nde ilk imzalayan belediye başkanı olduğunu söyledi. Çöplerin ve atıkların doğaya atılmasıyla dünyanın kirlendiğini ve bundan dolayı sera gazlarının arttığını söyleyen İskender, bunu önlemek için atıkları kaynağında ayrıştırarak toplamanın ve geri dönüştürmenin önemine vurgu yaptı. İskender, yaptıkları çalışmalar ve gösterdikleri duyarlılık için öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Eğitimde öğrenciler, "Bu dünya hepimizin, bu dünyayı güzel tutacağız, dünyayı koruyacağız" sloganları atarak çevre konusunda mesaj verdi.

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına verdikleri destekler dolayısıyla okul öğretmenlerine teşekkür belgesi veren İskender, vatandaşlara da çağrıda bulunarak atıkları Ortahisar Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne getirmelerine istedi.