Ortahisar'da Kadın Sohbetleri Programı Başladı

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin başlattığı "Kadın Sohbetleri" programı ile kadınlara sosyal, hukuki ve psikolojik alanlarda bilgilendirmelerde bulunuluyor, rehberlik hizmetleri sunuluyor.

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kadın Sohbetleri" başlıklı gezici eğitim projesiyle, çeşitli konularda bilgilendirilen kadınların toplumsal alanda daha güçlü, sağlıklı ve bilinçli bireyler olması hedefleniyor.

İlçedeki mahallelerin tümünde gerçekleştirilmesi planlanan projenin ilki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Ortahisar Belediyesi Kaymaklı Mahallesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.

Programda kadın doğu uzmanı Opr. Dr. Duygu Doğdu Topaloğlu 'kadın sağlığı', uzman psikolog İrem Tuğba Akçay 'psikolojik destekler', kadın ve çocuk hakları savunucusu avukat Çağla Özgür ise 'kadınların hukuki hakları' konularında katılımcıları bilgilendirdi, ardından soruları cevaplandırdı.

Programa Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Nehbit, Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Birsen Karaahmet, CHP Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Bayrak ve çok sayıda kadın katıldı.

Programda avukat Çağla Özgür, 6284 Sayılı Kanun, İstanbul Sözleşmesi, aile mahkemeleri, korunma tedbiri, çocuk mahkemeleri, boşanma sırasında kadınların talep edebileceği haklar ve mal paylaşımı konularında konuştu. Kadınların sahip olduğu hakları bilmesinin toplumsal açıdan da büyük önem taşıdığını anlatan Özgür, "Kadınların her alanda mücadelesi çok fazla. Bu nedenle kadınların daha güçlü ve bilinçli olmalarına katkı sağlamak adına bu programı çok önemsiyorum" dedi.

Uzman psikolog İrem Tuğba Akçay ise psikolojik destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetleri, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve iletişimi konularını ele aldı.

Kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Duygu Doğdu Topaloğlu da menopoz süreci ve etkileri, sağlıklı beslenme, spor, rahim ağzı kanseri, HPV aşısı konularıyla ilgili bilgi verdi. Op. Dr. Doğdu, "Rahim ağzı kanseri, görülme sıklığı açısından dördüncü sıraya yükseldi. İyileşmesi en zor kanser türü bu. Dolayısıyla rahim ağzı kanseri taramanızı mutlaka yaptırmalısınız. Tarama, kansere neden olan HPV virüsünü, kanser olmadan önce yakalamamızı sağlayabilir, bu sebeple çok önemli. Yarım saatlik bir tarama ile hayatınızı kurtarabilirsiniz" diye konuştu.

Programın sonunda uzmanlar, kadınların çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırdı.