Ortahisar'da Kadın Sohbetleri Programı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortahisar'da Kadın Sohbetleri Programı Başladı

Ortahisar Belediyesi tarafından başlatılan 'Kadın Sohbetleri' programı kapsamında, kadınlara sosyal, hukuki ve psikolojik alanlarda bilgilendirmeler yapılıyor. Programda uzmanlar, katılımcılara kadın sağlığı, hukuki haklar ve psikolojik destek konularında bilgi veriyor.

08.03.2025 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin başlattığı "Kadın Sohbetleri" programı ile kadınlara sosyal, hukuki ve psikolojik alanlarda bilgilendirmelerde bulunuluyor, rehberlik hizmetleri sunuluyor.

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kadın Sohbetleri" başlıklı gezici eğitim projesiyle, çeşitli konularda bilgilendirilen kadınların toplumsal alanda daha güçlü, sağlıklı ve bilinçli bireyler olması hedefleniyor.

İlçedeki mahallelerin tümünde gerçekleştirilmesi planlanan projenin ilki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Ortahisar Belediyesi Kaymaklı Mahallesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.

Programda kadın doğu uzmanı Opr. Dr. Duygu Doğdu Topaloğlu 'kadın sağlığı', uzman psikolog İrem Tuğba Akçay 'psikolojik destekler', kadın ve çocuk hakları savunucusu avukat Çağla Özgür ise 'kadınların hukuki hakları' konularında katılımcıları bilgilendirdi, ardından soruları cevaplandırdı.

Programa Ortahisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Nehbit, Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Birsen Karaahmet, CHP Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Bayrak ve çok sayıda kadın katıldı.

Programda avukat Çağla Özgür, 6284 Sayılı Kanun, İstanbul Sözleşmesi, aile mahkemeleri, korunma tedbiri, çocuk mahkemeleri, boşanma sırasında kadınların talep edebileceği haklar ve mal paylaşımı konularında konuştu. Kadınların sahip olduğu hakları bilmesinin toplumsal açıdan da büyük önem taşıdığını anlatan Özgür, "Kadınların her alanda mücadelesi çok fazla. Bu nedenle kadınların daha güçlü ve bilinçli olmalarına katkı sağlamak adına bu programı çok önemsiyorum" dedi.

Uzman psikolog İrem Tuğba Akçay ise psikolojik destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetleri, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve iletişimi konularını ele aldı.

Kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Duygu Doğdu Topaloğlu da menopoz süreci ve etkileri, sağlıklı beslenme, spor, rahim ağzı kanseri, HPV aşısı konularıyla ilgili bilgi verdi. Op. Dr. Doğdu, "Rahim ağzı kanseri, görülme sıklığı açısından dördüncü sıraya yükseldi. İyileşmesi en zor kanser türü bu. Dolayısıyla rahim ağzı kanseri taramanızı mutlaka yaptırmalısınız. Tarama, kansere neden olan HPV virüsünü, kanser olmadan önce yakalamamızı sağlayabilir, bu sebeple çok önemli. Yarım saatlik bir tarama ile hayatınızı kurtarabilirsiniz" diye konuştu.

Programın sonunda uzmanlar, kadınların çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırdı.

Kaynak: ANKA

Ortahisar, Eğitim, Güncel, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar'da Kadın Sohbetleri Programı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
08:15 Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
08:00 Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 22:52:01. #7.13#
SON DAKİKA: Ortahisar'da Kadın Sohbetleri Programı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.