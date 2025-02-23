Ortahisar'da Yeni Konukevinin Müjdesi - Son Dakika
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Ortahisar'da Yeni Konukevinin Müjdesi

Ortahisar Belediye Başkanvekili Cüneyit Zorlu, seçim öncesi vaatler arasında yer alan konukevinin yapılması için yer arayışında olduklarını belirtti. Konukevinin, görev süreleri içinde Trabzon'a kazandırılacağı müjdelendi.

23.02.2025 16:04  Güncelleme: 18:51
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanvekili Cüneyit Zorlu, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın seçim öncesindeki vaatleri arasında yer alan konukevi için yer arayışında olduklarını belirterek, görev süreleri içinde konukevini Trabzon'a kazandıracaklarını söyledi.

Ortahisar Belediyesi Başkanvekili Cüneyit Zorlu, Bayburtlular Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşun 107'nci yılı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Dernek Başkanı Saadettin Okay, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Bayburt'un doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı, türküler söylendi, halk oyunları oynandı.

Programın açılışında konuşan Zorlu, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın seçim öncesi 41 proje vaadi arasında yer alan Ortahisar Konukevi için yer arayışında olduklarını müjdeleyerek konukevini görev süreleri içinde Trabzon'a kazandıracaklarını dile getirdi.

Trabzon'daki hemşehri derneklerinin konukevi yapılması yönünde talepte bulunduklarını hatırlatan Zorlu, şunları söyledi:

"Dede Korkut mirasını taşıyan Bayburtluların ne kadar çalışkan ve üretken olduğunu biliyoruz. Bu şehirde beraber yaşıyor ve kültürümüzü beraber yaşatıyoruz. Bir arada yaşayacak daha çok uzun zamanımız olacak. Dernek başkanımızın bizden hemşeri dernekleri için konukevi yapılması yönünde bir talebi vardı. Göreve başlayalı henüz 1 yıl olmadı, ama Belediye Başkanımız sayın Ahmet Kaya, görev süremiz içerisinde bu konukevini yapacağımızın sözünü vermişti. Bunun için birkaç yer baktık. Kiralama, satın alma ya da kendimiz inşa etme konuları arasında bir tercih yapacağız. Konukevini, Şehir Hastanesi'nin mi, yoksa Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin mi yakınında yapacağımızla ilgili kararımızı netleştirdikten sonra, sözümüzü yerine getireceğiz ve Ortahisar Konukevini yapacağız."

Trabzon'da yaşayan Bayburtluların katılımıyla düzenlenen programda, Bayburt'un doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yer aldığı bir sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Akçaabat Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından horon gösterisi yapıldı. Bayburtlu mey sanatçısı Serdar Eslek ve Bayburtlu sanatçılar, katılımcıların beğenisini kazanan bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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