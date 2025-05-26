Osmancık Pirincinde Ekim Sezonu Başladı - Son Dakika
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Osmancık Pirincinde Ekim Sezonu Başladı

26.05.2025 18:48
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Osmancık'ta çeltik ekimi başladı, su sıkıntısı nedeniyle sezon geç açıldı. Çiftçiler dronla çalışıyor.

Osmancık pirincinde üretim sezonu başladı: Tarlalar çeltikle buluşturuldu

ÇORUM - Türkiye'de kalitesiyle sofraların vazgeçilmezi haline gelen Osmancık pirincinin üretim sezonu başladı. Çorum'un Osmancık ilçesinde çiftçiler, 24 bin dekar alanda çeltik ekimi için zorlu mesaisini sürdürüyor.

Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Çorum'un Osmancık ilçesinde ekim sezonu başladı. Kızılırmak Nehri'nin suyunun bereketiyle beslenen tarlalarda keşan işleminin ardından ekime başlayan çiftçiler, yoğun mesai harcıyor. 24 bin dekar alanda ekiminin yapılması planlanan çeltik, dizlerine kadar suya giren çiftçiler tarafından tarlalarla buluşturuluyor. "Rocco" ve "Europa" çeşitlerinin melezlenmesiyle 1997 yılında üretime kazandırılan Osmancık pirinci, lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi konumunda bulunuyor. Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'inin karşılandığı Osmancık ilçesinde, ekim sürecinin yaklaşık 10 günde tamamlanması hedefleniyor. Çiftçiler, işçi maliyeti ve zamandan tasarruf etmek için zirai dronlarla ekim gerçekleştiriyor. Bereketli bir sezon geçirmeyi isteyen çiftçiler, tarlaları besleyen Kızılırmak Nehri'ndeki su seviyesinin artmaması sebebiyle sezonun geç başladığını ifade etti.

"Artık ilaçlamayı, tohumlamayı ve gübrelemeyi aynı anda, tek sistemle yapabiliyoruz"

Osmancık ilçesinde dron ile çeltik ekimi yapan çiftçi İsmail Uğur, işçi maliyetini azaltmak için zirai dronları tercih ettikleri belirterek, "Şu anda bulunduğumuz alanda, dron ile tohum ekimi gerçekleştiriyoruz. Bu işlem daha önce elle yapılıyordu. Sonrasında sırt atomizeri kullanmaya başladık. Son 2 yıldır ise dron teknolojisine geçtik. Dron ile ekim yapmaya başladığımızdan beri hem zaman tasarrufu sağladık hem de işçilik ve maliyetler önemli ölçüde azaldı. Artık ilaçlamayı, tohumlamayı ve gübrelemeyi aynı anda, tek sistemle yapabiliyoruz. Üstelik bu işlemleri günün her saatinde, gece ya da gündüz fark etmeksizin gerçekleştirebiliyoruz. Şu anda teknolojik anlamda bu seviyeye ulaşmış durumdayız. Ekim çalışmalarımız Osmancık'ta devam ediyor. Şu an Çengelle bölgesindeyiz ve arkadaşımızın tohumunu ektik" dedi.

"Bu sene sezonumuz çok geç başladı"

Kızılırmak Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesinin kendilerini endişelendirdiğini dile getiren Ramazan Güney ise, "Yaklaşık 40 senedir bu işin içerisindeyim ve çeltik işleriyle uğraşıyorum. Ancak bu sene sezonumuz çok geç başladı. Geç kaldığımız için çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Örneğin, 2 günde havuzların 2 tabanını suyla dolduramadım. Oysa her sene bu işlem iki saat içinde tamamlanıyordu. Bu yıl ise su yeterli gelmediği ve ırmak da yeterince dolu olmadığı için şu anda sıkıntı içerisindeyiz" diye konuştu.

"Başka çeşitler, Osmancık pirincinin yerini tutmuyor"

Osmancık ilçesine bağlı Girinoğlan köyünde yaşayan çiftçi Satılmış Göçer de, "2025 Ekim sezonu başladı. Normalde bu süreç 1 hafta, 10 gün kadar sürer ancak ırmakta su arazilere düzgün çıkmadığı için bu süre uzayabiliyor. Hatta bazı arazilere hiç su ulaşmıyor. Bu yıl ırmak tam kapasiteyle akmadığı için ekim süreci sıkıntılı geçiyor. Ekimden sonra yaklaşık 4 ay, yani 120 ila 130 gün arasında hasat dönemi başlıyor. Allah'tan emeğimizin karşılığını bekliyoruz. Verim 750-800 dönümün altına düşerse zarar ediyoruz. Bizim beklentimiz yüksek çünkü yıllardır bu işin emektarlarıyız. Ağırlıklı olarak Osmancık pirinci ekiyoruz. Bu pirincin kendine özgü bir lezzeti var. Kızılırmak havzasının toprağı sayesinde bu bölgede yetişen Osmancık pirinci, diğer çeşitlerle kıyaslanamayacak kadar kaliteli. Başka çeşitler, Osmancık pirincinin yerini tutmuyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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