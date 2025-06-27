Osmancık'ta Camide Yangın Çıktı

Çorum'un Osmancık ilçesinde camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve tadilatta olan Cumhuriyet Camisi'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine camiye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında camide hasar oluştu.
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