Osmancık'ta Otomobil Kanalına Devrildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu karı koca ile 2 aylık bebekleri yaralandı.

Ö.F.L. (38) idaresindeki 34 DPB 673 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Bükköy mevkisinde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü ve eşi E.B.L. (35) ile 2 aylık bebekleri U.K.L, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.