Osmaniye Belediyesince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 7 Ocak Zafer Koşusu düzenlendi.
Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in startıyla başlayan 3 kilometrelik koşuya 300 sporcu katıldı.
Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle çeşitli hediyeler verildi.
Belediye Başkanı Çenet, ödül töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan sporculara teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 7 Ocak Zafer Koşusu Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?