Osmaniye'de Buğday Tarlasında Yangın

OSMANİYE'de buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, 20 dönüm ekili alan yandı.

İlçeye bağlı Çınar Mahallesi'ndeki 27 dönümlük buğday tarlasında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yapılan incelemede 20 dönüm ekili alanın yandığı tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Efendi ERKAYIRAN - Kamera: OSMANİYE,