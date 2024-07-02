Osmaniye'de çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Osmaniye'de çıkan anız yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yaverpaşa Mahallesi yakınlarında bulunan tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın, bitişikteki ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, 10 dekarlık alan yangında zarar gördü.
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