Osmaniye'de Engelliler Haftası kapsamında engelli gençler bir günlüğüne asker oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmaniye'de Engelliler Haftası kapsamında engelli gençler bir günlüğüne asker oldu

Osmaniye\'de Engelliler Haftası kapsamında engelli gençler bir günlüğüne asker oldu

Osmaniye'de Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen törende 18 engelli genç, temsili askerlik ve yemin törenine katıldı. Engelli gençler, silah ve bayrak üzerine el basarak yemin etti. Tören sonunda gençlere temsili askerlik terhis belgesi verildi.

16.05.2024 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de Engelliler Haftası kapsamında 18 engelli genç düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen temsili askerlik ve yemin törenine, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile engelli gençlerin aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler, silah ve bayrak üzerine el basarak yemin etti.

Törende engelli gençleri temsilen konuşan Halil İbrahim Cura, "Bu mutluluğu bir günlüğüne de olsa yaşamamıza olanak sağlanması bizleri çok mutlu etmiştir. Bu şerefli üniformayı bir gün dahi giymek, içilen bu kutsal anda bütün kalbimizle ortak olmak bizler için kazanılan en büyük şeref ve bundan sonraki hayatımızda anlatabileceğimiz en güzel anı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz, gençlere temsili askerlik terhis belgesi verildi.

Kaynak: AA

Engelliler Haftası, Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Engelliler Haftası kapsamında engelli gençler bir günlüğüne asker oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:43:46. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Engelliler Haftası kapsamında engelli gençler bir günlüğüne asker oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement