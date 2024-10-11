Osmaniye'de Etil Alkol Baskını

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Osmaniye'de jandarma ekiplerinin baskın yaptığı bir iş yerinde 3 bin 960 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde etil alkol üretildiğine dair ihbar üzerine çalışma başlattı.

İş yerine yapılan baskında, 3 bin 960 litre etil alkol ile etil alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Etil alkolün, "yüzey temizleyici" adı altında farklı illere gönderileceği ileri sürüldü.