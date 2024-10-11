Osmaniye'de jandarma ekiplerinin baskın yaptığı bir iş yerinde 3 bin 960 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde etil alkol üretildiğine dair ihbar üzerine çalışma başlattı.
İş yerine yapılan baskında, 3 bin 960 litre etil alkol ile etil alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etil alkolün, "yüzey temizleyici" adı altında farklı illere gönderileceği ileri sürüldü.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Etil Alkol Baskını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?