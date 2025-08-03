Osmaniye'de İki Araç Çarpıştı

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, çarşı merkezinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil, Osmaniye istikametine dönmek üzere manevra yaptığı sırada, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,