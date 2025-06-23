Osmaniye\'de Müstakil Evde Yangın

Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haraz Mahallesi Haslar Sokak'ta Ömer Vural'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
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