Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Mehmetli beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
Bölgeye sevk edilen orman işletme müdürlüğüne ait 6 arazözle yangına müdahale edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?