Osmaniye'de Orman Yangınlarına Karşı Camilerden Anons Yapıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Orman Yangınlarına Karşı Camilerden Anons Yapıldı

Osmaniye\'de Orman Yangınlarına Karşı Camilerden Anons Yapıldı

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı önlem almak amacıyla camilerin hoparlörlerinden anons yapılmasını sağladı. Vatandaşlara orman içinde ateş yakmanın yasak olduğu ve yangın görüldüğünde 112'yi aramaları gerektiği hatırlatıldı.

17.08.2024 16:59
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OSMANİYE'de orman yangınlarına karşı önlem alınması için camilerin hoparlörlerinden anons yapıldı.

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarının ülkeye verdiği zarar ve anız yangınları konusunda, çeşitli günlerde özellikle orman içi ve yakınlarındaki yerleşim yerlerindeki camilerden bilgilendirme yapılması yönünde İl Müftülüğünden yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine müftülük aracılığı ile camilere gönderilen uyarı metinleri anonslarla vatandaşlara duyuruldu. Anonslarda, "Orman İşletme Müdürlüğünden yasal uyarıdır. Orman içi ve bitişiğinde piknik ateşi, anız yakmak yasaktır. Bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünün yasal uyarısıdır" denildi.

Ayrıca vatandaşların, piknik için piknik alanlarını kullanmaları, yakılan ateşleri mutlaka söndürmeleri ve herhangi bir yangının görülmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezini bildirilmesi istendi.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Orman Yangınlarına Karşı Camilerden Anons Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Orman Yangınlarına Karşı Camilerden Anons Yapıldı - Son Dakika
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