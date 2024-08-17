Osmaniye'de Orman Yangınlarına Karşı Camilerden Anons Yapıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Orman Yangınlarına Karşı Camilerden Anons Yapıldı

Osmaniye'de orman yangınlarına karşı önlem alınması için camilerin hoparlörlerinden anons yapıldı. Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarının ülkeye verdiği zarar ve anız yangınları konusunda, çeşitli günlerde özellikle orman içi ve yakınlarındaki yerleşim yerlerindeki camilerden bilgilendirme yapılması yönünde İl Müftülüğünden yardım talebinde bulundu. Anonslarda, 'Orman İşletme Müdürlüğünden yasal uyarıdır. Orman içi ve bitişiğinde piknik ateşi, anız yakmak yasaktır. Bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünün yasal uyarısıdır' denildi.

17.08.2024 18:27
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1)OSMANİYE'DE ORMAN YANGINLARINA KARŞI CAMİLERDEN ANONS YAPILDI

OSMANİYE'de orman yangınlarına karşı önlem alınması için camilerin hoparlörlerinden anons yapıldı.

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarının ülkeye verdiği zarar ve anız yangınları konusunda, çeşitli günlerde özellikle orman içi ve yakınlarındaki yerleşim yerlerindeki camilerden bilgilendirme yapılması yönünde İl Müftülüğünden yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine müftülük aracılığı ile camilere gönderilen uyarı metinleri anonslarla vatandaşlara duyuruldu. Anonslarda, "Orman İşletme Müdürlüğünden yasal uyarıdır. Orman içi ve bitişiğinde piknik ateşi, anız yakmak yasaktır. Bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünün yasal uyarısıdırö denildi.

Ayrıca vatandaşların, piknik için piknik alanlarını kullanmaları, yakılan ateşleri mutlaka söndürmeleri ve herhangi bir yangının görülmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezini bildirilmesi istendi.

Kaynak: DHA

Çevre, Orman Yangınları, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Orman Yangınlarına Karşı Camilerden Anons Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Orman Yangınlarına Karşı Camilerden Anons Yapıldı - Son Dakika
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