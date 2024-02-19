Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 36 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 36 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye\'de Uyuşturucu Operasyonunda 36 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen baskınlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda bir miktar esrar, kokain, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 3 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

19.02.2024 18:23  Güncelleme: 18:24
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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 12-19 Şubat'ta kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde bir miktar esrar, kokain, eroin ve sentetik uyuşturucu ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Osmaniye, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 36 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 36 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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