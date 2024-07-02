Osmaniye'de Yaz Kur'an Kursları Başladı

Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Osmaniye'de başladı.

Selahaddin Eyyubi Camisi imamı Murat Yılmaz, yaptığı açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiğini söyledi.

Kursta öğrencilere, Kur'an-ı Kerim okumanın yanı sıra temel dini bilgilerin de verildiğini belirten Yılmaz, "Kayıtlarımız devam ediyor, bugün itibarıyla 200 kadar öğrencimizin kaydı gerçekleştirildi. Bu sayının 300'e ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, kursta eğitimlerin yanı sıra öğrencilerle çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler de gerçekleştireceklerini söyledi.