Osmaniye'den Suriye'ye Özel Harekat Polisleri Uğurlandı - Son Dakika
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Osmaniye'den Suriye'ye Özel Harekat Polisleri Uğurlandı

Osmaniye\'den Suriye\'ye Özel Harekat Polisleri Uğurlandı

Suriye'de görev yapacak olan Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat polisleri, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı. Törene Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ve davetliler katıldı. Vali Yılmaz, polislerin kahramanlığını ve vatan sevgisini vurgulayarak, görevlerini en iyi şekilde yapmalarını temenni etti. Dualar eşliğinde özel harekat polisleri Suriye'ye uğurlandı.

17.05.2024 17:58
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Suriye'de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, törenle görev yerlerine uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ile davetliler katıldı.

Vali Yılmaz, törende, özel harekat polislerinin görevini en iyi şekilde yapıp geleceklerine yürekten inandığını belirterek, "Kahramanlığınızı biliyoruz, cesaretini biliyoruz, vatan sevginizi biliyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yapıp gelmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yolunuz, bahtınız her daim açık olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından özel harekat polisleri, dualar eşliğinde görev yerleri olan Suriye'ye uğurlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'den Suriye'ye Özel Harekat Polisleri Uğurlandı - Son Dakika

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